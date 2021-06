Cèlia Cañellas i la manresana Rosa Toran s’han endit el primer Premi Bones Lletres d’Assaig Humanístic amb un treball sobre Hilda Agostini (Tarragona, 1890-París, 1976). El jurat, format per Lola Badia, Judit Carrera, Marta Segarra, Sergio Vila-Sanjuán i Borja de Riquer, van decidir atorgar el premi, per majoria, a l’obra A la recerca de Hilda Agostini: del lliurepensament a la maçoneria, del republicanisme a l’antifeixisme. El premi, convocat per la Reial Acadèmia de les Bones Lletres i Edicions 62, i dotat amb 6.000 euros, va rebre sis treballs. El jurat va destacar de l’assaig de Cañellas i Toran «l’aportació pel que fa a la maçoneria femenina, un camp ben desconegut, i el fet que posi en valor el paper de les mestres renovadores i de l’associacionisme femení per a la integració de les dones en la vida social i pública ciutadana dels anys vint i trenta del segle XX». Edicions 62 publicarà l’obra l’octubre.