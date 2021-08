La Sala d'Exposicions del Centre Cultural del Casino de Manresa estrenarà aquest dijous 26 l'exposició "Ser arbre", de l'artista manresà Josep Morral Inglès, en el marc de la festa major. La mostra es podrà veure fins al proper 24 d'octubre, de dimarts a diumenge i festius de 17:30 a 20:30 h.

Després de realitzar exposicions al Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat (CACIS) i a la Galeria Artèria d'Igualada, l'artista Morral dona continuïtat a les obres exposades amb les propostes plàstiques que ha estat duent a terme aquests dos darrers anys. Aquestes, giren al voltant de les connexions entre la natura, la cultura i, sobretot, la creació plàstica, amb una tècnica que combina elements naturals amb pintura acrílica, llapis i imatges digitals. La intenció de l'artista és endinsar els visitants en el seu univers, "on els elements del llenguatge visual prenen vida pròpia amb la intenció de mostrar els nostres vincles amb el món natural", exposa. L'exposició pretén posar en valor els arbres en el fràgil equilibri de la vida. "L'art és a l'interior de l'arbre. Per les clivelles de l'escorça vessa pintura com si fos saba, i esdevé l'energia que fa moure l'artista. La natura és art en estat pur.", expressa Josep Morral.

Artista plàstic llicenciat en Belles Arts i fins aquest curts catedràtic de dibuix a l'Institut Pius Font i Quer, Josep Morral Inglès té una llarga i consolidada trajectòria artística, amb nombroses exposicions i premis, a més de ser autor de llibres i articles sobre art i ensenyament artístic. La pintura, el dibuix i la fotografia són l'àrea central de la seva obra, treballades amb diverses tècniques i suports.

Tot i que "Ser abre" es podrà visitar des d'aquest dijous 26 d'agost fins el proper 24 d'octubre, el 18 de setembre a les 18 h es realitzarà l'exposició amb una visita comentada amb l'artista. Per assistir-hi, cal reservar invitacions al correu centrecultural@ajmanresa.cat o bé trucant al telèfon 938720171.