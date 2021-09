Diumenge, a la Fàbrica Vella de Sallent; dimarts que ve, a la Sala Gran del Kursaal de Manresa («hi torno 15 anys després de la meva primera actuació», apuntava el compositor surienc Mateu Peramiquel) i el diumenge 26 de setembre a El Centru de Castellterçol. Són les properes 3 actuacions de Bruna, el musical. I després? Bolo cada cap de setmana fins al 9 de desembre quan el muntatge creat i ideat pel Peramiquel i la dramaturga Mar Puig s’instal·li de nou i fins Sant Esteve al Teatre Romea.

Bruna, el musical és un petit fenomen que ha sortejat la pandèmia i que s’ha anat «fent gran», explicaven els dos creadors en la presentació de la minigira de la Catalunya Central que coincidirà amb el Dia Mundial de l’Alzheimer, un dels temes que toca el muntatge, així com l’exili o la Guerra Civil. I quin és l’argument de l’obra? La Bruna és una nena d’11 anys que ha de fer un treball a l’escola sobre la seva àvia, la Quima, que pateix una demència incipient que li està esborrant els records. Bruna situa l’espectador en dos moments diferents: els anys noranta, època d’infància viscuda pels autors, i els anys trenta del segle passat. Amb música en directe (Peramiquel, piano; Iñaki de La Linde, percussió i Núria Conangla, violoncel), l’obra vol ser un homenatge a tots aquells avis i àvies que els va tocar viure una època de renúncies.

Però... d’on surt Bruna? A banda de ser el nom de la protagonista del musical (un nom que agrada «molt» a la Mar Puig i que té un perquè a dins de la trama) és el resultat d’un projecte de teatre comunitari a Ullastrell, on viuen Peramiquel i Puig. Els dos creadors el van confegir de manera conjunta amb la companyia teatral GATU per «donar veu als infants». I és que el moviment teatral de la població fa que, subratllen, «per als nanos, anar a fer teatre cada dissabte és com anar a jugar a futbol». Bruna, el musical, amb una desena de nens i nenes de 6 a 15 anys a l’escenari, es va estrenar a Ullastrell l’abril del 2019 i va tenir temps de fer una quinzena de representacions, inclosa Madrid i la Fira Mediterrània. I, tot i viure l’aturada per l’epidèmia i les restriccions posteriors, el muntatge acabarà aquest 2021 amb una trentena de bolos més i la nova estada a Barcelona. La clau de l’èxit, rau, explica Puig, en què és una obra de teatre familiar amb la qual «tothom s’hi pot sentir identificat» gràcies a les diferents lectures. I a una música que apuntala el devessall d’energia i sentiments d’uns personatges de carn i ossos.