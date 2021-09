La Llibreria Papasseit de Manresa acollirà dimecres vinent, 22 de setembre (19 h), la presentació del llibre '121 cançons i 1 hotel', de la periodista i antropòloga Olga Suanya. L'acte consistirà en una conversa entre l'autora i el també periodista i director de Regió7, Marc Marcè.

Suanya (Manresa, 1973) ha traslladat al paper una selecció de les històries que explica en el seu blog -i en un podcast de Rac+1- sobre el Chelsea Hotel. Cada dia, durant tot un any, la manresana va penjar una efemèride vinculada a una cançó a chelseahotel.blog. Així, la música és el punt de partida per parlar de records compartits, un fil que permet rastrejar en la memòria col·lectiva i l'imaginari comú que emergeix de les cançons que han marcat una època. Suanya, que es dedica a la comunicació corporativa, ha espigolat en les entrades del blog per servir al lector fins a 121 píndoles de saviesa musical.