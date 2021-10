Ara fa dos anys que el músic terrassenc Pol Oñate va ser en una de les reunions ràpides de la Mediterrània. Hi presentava el seu projecte Sambach. A la directora del festival Ethno Port de Poznan (Polònia) li va agradar i el març hi actuaran. Un projecte on la manresana Berta Sala n’és la cantant.

Oñate és músic i també el seu propi mànager. Va ser al Mercat de Música Viva de Vic, al festival Mapas de Canàries, al Womex de Porto i a l’EIXB Música de Setúbal (Portugal).

«A la fira hi trobo a faltar un espai més confortable on artistes i programadors ens puguem trobar», explica. «En les reunions de 10 minuts tothom va molt a sac».