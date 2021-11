Escriptors d'Olesa de Montserrat juntament amb d'altres d'arreu de Catalunya i de tot l'Estat han constituït la plataforma "Los20másleídos", a través de la qual promocionen les obres que han escrit i atopublicat. Es tracta d'un mecanisme per promocionar les seves obres sense passar per editorials, i que promouen la lectura de qualitat i de quilòmetre zero, és a dir, de proximitat. A Catalunya s'hi han sumat escriptors de municipis l'anoienc o com ara Sabadell o Cervera, entre d'altres, que garanteixen la qualitat dels seus manuscrits a partir de la tria que l'agència literària Èxit ha fet prèviament per integrar-los. La promoció de les obres es fa a nivell local, si bé els autors també recomanen companys amb qui comparteixen l'esperit de la iniciativa.

El col·lectiu fa pinya en qualitat d'autors que s'autopubliquen, amb venda a través de la plataforma Amazon i de llibreries, principalment del municipi on resideixen. "Ens trobem en un moment en què les editorials publiquen llibres de persones famoses o conegudes, amb un retorn econòmic ràpid, i no s'arrisquen a publicar llibres d'autors no coneguts", detalla Patrícia Berlín, periodista i escriptora de Sabadell (Vallès Occidental) i autora del llibre "Las chicas decentes no se pintan las uñas" (2021).La iniciativa vol posar en un pla similar el consum de productes alimentaris de proximitat i la literatura: "Proposem que es faci de la mateixa manera, amb literatura de qualitat i de quilòmetre zero, perquè el lector tingui on triar i que el llibre sigui d'un escriptor del seu poble o ciutat", explica.

Prèviament, els escrits han passat el filtre de l'agència literària Èxit, que certifica que el contingut té un nivell adient per a poder-se promocionar sota el paraigua de la plataforma. Berlín compara aquest filtre amb el de la veracitat dels missatges que es publiquen a les xarxes socials, i que requereixen que algú en confirmi que contenen informació real. Estrena com escriptoraEn el cas de Patrícia Berlín, el primer llibre que publica parteix de l'experiència que va viure com a periodista amb la cobertura informativa de la desaparició de Llum Valls, una jove que després de nou mesos en cerca va ser localitzada sense vida. "Aquell cas em va frepar, i és el meu punt de partida del llibre, però en aquest cas la protagonista, l'Alba, apareix amb vida", detalla.

No obstant, a partir d'aquest inici la història se centra en les circumstàncies que viuen els joves, donat que el llibre està pensat per a totes les edats, però principalment perquè el pugui llegir i fer-se'l seu el públic adolescent.Per fer-ne promoció, Berlín distribueix el seu llibre a través d'Amazon i de llibreries de Sabadell com el Librerío de la Plata. A més, ofereix una signatura a la carta, a través de les peticions que pot rebre a través de la llibreria, per correu electrònic o el compte d'Instagram de l'escriptora.