Ramon Muntaner, cantautor i director de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) a Catalunya i Balears, va morir ahir als 71 anys a causa d’un infart. Reconegut i recordat per la seva faceta com autor fonamental en la història de la cançó a Catalunya, va néixer el 1950 a Cornellà de Llobregat. Va estudiar solfeig, piano i guitarra i va cursar estudis de Psicologia a la UB. Del 1971 al 1989 es va dedicar plenament a la creació musical. De gran èxit entre el públic jove de la Catalunya de mitjans dels anys 70, Muntaner va enregistrar nou discos i comptava amb més de 220 obres d’autoria pròpia: va compaginar les cançons amb la música per a pel·lícules (com La plaça del Diamant, de Francesc Betriu, o La teranyina, d’Antoni Verdaguer), sèries de televisió, teatre i ballet.. Va musicar textos de diversos poetes catalans i va ser el primer en dedicar un disc íntegrament a Miquel Martí i Pol, Presagi, del 1976.