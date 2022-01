La commemoració del cinquè centenari de l’estada d’Ignasi de Loiola a Manresa viurà demà al vespre la inauguració oficial amb un espectacle a la plaça Major en què la companyia Sacude Danza mostrarà el seu mestratge en l’art de la dansa i l’acrobàcia aèries. Sota el títol de Manresa 2022 Transforma, el muntatge tindrà el concurs de dues entitats manresanes del relleu de la Colla Castellera Tirallongues i Xàldiga. L’entrada serà lliure.

«L’espectacle vol ser festiu i alegre», explica Samuel Delgado, fundador i director del grup Sacude Danza, emfatitzant que «venim d’un temps d’enclaustrament» i per aquest motiu cal celebrar la vida i el sentit festiu de l’experiència comunitària. A més, apunta, la peça, que durarà entre 40 i 45 minuts, vol ser participativa i per això la companyia té la col·laboració de la Colla Castellera Tirallongues i els diables i els tabalers de Xàldiga. «No sé quants serem perquè cada dia hi ha algú que agafa la covid», afegeix Delgado.

La música en directe i enregistrada, el ball i la dansa aèria vestiran un muntatge que no busca explicar una història a través d’un argument narratiu sinó que vol fer mirar amunt els espectadors perquè gaudeixin amb el moviment, el gest i les imatges que generaran els ballarins. Tampoc es busca la referència directe de l’imaginari ignasià.

Una tirolina i una estructura de 10 metres per 2 m d’amplada i 1x5 m de fondària captaran l’atenció dels espectadors. «Una grua penjarà el container transparent a 15 metres d’altura», avança Delgado, que no vol revelar gaire detalls per poder sorprendre el públic assistent. No obstant això, el principal responsable de Sacude indica que els manresans presents a la inauguració de l’Any Ignasià també seran convidats a prendre part activa en la part final de la festa.

En una ciutat acostumada a les grans actuacions a l’aire lliure després de gairebé un quart de segle de Fira Mediterrània, Sacude Danza té davant seu el repte de deixar una empremta perdurable en la memòria col·lectiva a través d’un acte que obre una commemoració que hauria de tenir ressò més enllà de la ciutat que l’acull. Tal i com explica Delgado, l’obertura de l’Any Ignasià vol ser un espai de trobada i de celebració de la vida, especialment després de l’impacte social de la pandèmia.

«L’espectacle començarà arreu de la plaça i després es concentrarà al davant de la façana de l’Ajuntament», apunta Delgado. La plataforma rectangular sobre la que evolucionaran els artistes porta per nom «Eufòria» i té la missió de ser la plataforma des de la qual s’expandeix un estat de benestar i de felicitat de les persones, tal i com defensa la companyia.