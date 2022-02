Publicacions de l'Abadia de Montserrat va néixer amb la impremta sorgida a Montserrat l'any 1499, impulsada per l'abat Cisneros, fins avui ha mantingut una activitat cultural pràcticament ininterrompuda. Al costat d'Oxford i de Cambridge, l'editorial és una de les més antigues d'Europa i també del món, assenyala l'editora Núria Mañé, en una entrevista amb l'ACN. Diu que el secret ha estat la tenacitat, el servei al país, saber-se adaptar i la feina ben feta, i assegura que si des del 1499 ni les guerres napoleòniques ni tampoc la Guerra Civil van aconseguir acabar amb l'editorial tampoc ho farà ara un virus com la covid-19. "Tenim la confiança de continuar endavant", ressalta.

L'editorial situa el 1499 com l'any de sortida de Publicacions de l'Abadia de Montserrat perquè és quan es va instal·lar una impremta al monestir de Montserrat. "Allí hi havia un escriptori on es copiaven manuscrits com el 'Llibre vermell de Montserrat' i a partir del 1499 es va instal·lar una impremta per estampes i butlles pels pelegrins". El seu promotor, afegeix, va ser l'Abat Cisneros.

En un primer moment, l'editorial es va centrar en llibres religiosos i espirituals i va ser al segle XX quan se'n va fer una editorial moderna que, des dels anys 70, indica, va agafar "una velocitat més de creuer" sota la direcció de Josep Massot. Cita, per exemple, la Biblioteca Abat Oliva, que recull llibres d'història i la col·lecció Biblioteca Serra d'Or, que "fa aportacions a la història de la literatura". Remarca la feina feta sobretot en els moment en què hi havia més dificultats per publicar en català.

L'editora destaca la feina ben feta, amb vocació de servei al país, durant els anys 70 i 80, una època marcada per les "ganes de crear una història conjunta i fer costat a la gent que volia publicar textos de cultura catalana i dels Països Catalans. Hem intentat fer bé la feina i amb tenacitat", afegeix.

Actualment l'editorial, que té com a director Josep Massot, compta amb un ampli fons editorial i les principals matèries que abasta són la història, l'art, l’assaig, els estudis de llengua i literatura, la religió, la música per a escoles, els cursos de català, l’excursionisme i el llibre infantil i juvenil.

Gairebé 4.000 títols publicats

A més de l'edició de llibres, també publica de forma periòdica, entre d'altres, les revistes Serra d’Or, Studia Monastica, Qüestions de Vida Cristiana i revistes infantils i juvenils. El volum de l'arxiu és entre 3.000 i 4.000 títols publicats i està entre la seu de l'editorial a Barcelona i l'Abadia de Montserrat.

Mañé recalca que publiquen llibres sobre l'Abadia i sobre Montserrat, llibres d'assaig periodístic amb la col·lecció Magma dirigida per Francesc-Marc Álvaro; llibres dedicats a l'ensenyament del català com la col·lecció 'Digui, digui' i actualment l''A punt', que té una versió digital interactiva i llibres dedicats a l'ensenyament musical i que es basen en el mètode Ireneu Segarra.

Preguntada per com ha afectat la pandèmia a l'editorial, Mañé admet que venen d'una època complicada però s'han sabut adaptar de la millor forma possible. "No fem narrativa per adults, que és el que durant la pandèmia ha tingut més lectors, però altra gent llegeix assaig i els llibres que fem".

Autors

Entre els autors que han passat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat, cita a Lluis Duch, Hilari Raguer, Josep Massot i Josep Benet, entre d'altres, i en el cas de literatura infantil, autors com Joaquim Carbó. Mañé assenyala que van començar a publicar llibres de literatura infantil l'any 73 quan no hi havia editorials que en publiquessin en català.

Per conmemorar els 500 anys d'història es va publicar el volum 'Cinc-cents anys de publicacions de l'abadia de Montserrat', de Francesc Xavier Altés, Josep Massot i Josep Faulí, on repassen el llarg recorregut editorial del monastir.