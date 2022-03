El Teatre Esplai de l’Ametlla de Merola obrirà portes demà a la nit per donar el tret de sortida a la 22a edició de la Programació de Primavera, que enguany inclou mitja dotzena d’espectacles. L’organització celebra que es pugui tornar a omplir l’equipament al cent per cent un cop superades les restriccions sanitàries. El certamen, organitzat per l’Associació Cultural Esplai, recupera les 21.30 h com a horari de les funcions.

L’actor Pep Plaza, conegut per ser un dels millors imitadors de personatges públics, protagonitza l’espectacle Ara Més!, que inaugura el cicle amb la promesa de fer riure els espectadors. Acompanyat en directe de Nito Figueras al piano, l’intèrpret va encadenant personatges en una successió que no se sap mai on pot anar a parar. El muntatge commemora el primer quart de segle de Plaza sobre els escenaris. La segona cita del cicle proposarà al públic un muntatge d’un registre ben diferent. El surienc Mateu Peramiquel i Mar Puig són els responsables de Bruna. El Musical, una peça de teatre familiar que presenta una nena d’11 anys que ha de fer un treball de l’escola sobre la seva àvia Quima. Un diàleg entre generacions i sobre la importància de la memòria i la guerra que va merèixer el guardó al millor espectacle familiar en els Premis Teatre Barcelona 2020-2021, a més del Premi Juan Mayorga 2019 a la millor autoria. Música per Sant Jordi La Polifònica de Puig-reig actuarà a l’Ametlla el dia de Sant Jordi a la nit i oferirà un concert eclèctic amb peces d’èpoques i estils diferents, des del barroc a Broadway passant per la música tradicional catalana. Josep Maria Conangla és l’actual director musical i pianista i Emmanuel Niubò exerceix de director coral. La quarta proposta, ja dins del mes de maig, també sera musical, amb la Jazz Band de les escoles de Navàs -dirigida per Jordi Pujols- i Súria -amb Sílvia Vinadé com a directora- a l’escenari. El projecte es va formar a partir d’un micromecenatge del qual l’Associació Cultural Esplai en va participar i els músics van poder enregistrar el disc AprenentJazz. Dues setmanes després, la Cia. Illuminati intentarà explicar què és l’òpera al públic amb l’espectacle d’humor Quasi Opera. Els dos intèrprets i cantants hauran de superar alguns obstacles per dur el seu propòsit a bon port, en un espectacle que arribarà al poble gràcies al conveni amb la Federació d’Ateneus de Catalunya. La cloenda de la programació la posarà a finals de maig l’actor i còmic Peyu, que representa el clàssic de Cervantes El Gallardo Español a la seva manera, és a dir, amb molt d’humor i ironia.