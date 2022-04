L’Ajuntament de Barcelona, el Departament de Cultura i la Cambra del Llibre oferiran solucions per compensar les pèrdues de Sant Jordi provocades pel mal temps. El tinent d’alcaldia de Cultura de Barcelona, Jordi Martí, va explicar que ha parlat amb editors i llibreters i buscaran solucions «perquè l’aigua no s’emporti l’alegria» recuperada aquest any. «A partir de dilluns [avui per al lector] treballarem amb el Gremi d’Editors, el Gremi de Llibreters i el Gremi de Llibre Vell», va dir a Twitter. El Gremi de Llibreters va anunciar que tots els desperfectes causats per la pluja a les parades seran atesos des de la Cambra del Llibre. Algunes editorials i llibreters han criticat que no es preveiés una alternativa al mal temps.

En declaracions a Catalunya Ràdio, la presidenta del Gremi de Llibreters, Carme Ferrer, va explicar que dissabte ja van parlar amb l’Ajuntament, que hi posarà recursos per compensar les pèrdues. Serà la Cambra del Llibre, que agrupa tots els col·lectius, qui atendrà els desperfectes. També va explicar que molts autors ja s’han ofert per organitzar actes de signatura a les llibreries. Fonts del Departament de Cultura van explicar que la consellera també es va posar en contacte de seguida amb el sector, el mateix dissabte, i els va traslladar que es buscarien compensacions, sobretot tenint en compte que moltes editorials afectades són petites. Va parlar amb algunes editorials i també amb el Gremi d’Editors i la Cambra del Llibre, i van quedar que farien una trobada tan aviat com es pugui. Ara toca que llibreters i editors calculin les pèrdues que han tingut.