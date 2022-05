El festival de Canes celebra enguany la seva edició 75 -una xifra ben emblemàtica- amb l’ ànim de superar les passades restriccions per la pandèmia. El certamen de la costa blava francesa, que avui comença, torna a proposar una programació amb la elit del cinema d’autor internacional després de descobrir l’any passat joies del nivell de Titane, Drive my car o Annette, entre altres. I atenció perquè aquest cop un film català té l’oportunitat d’emportar-se la cotitzada Palma d’Or cap a casa, seguint l’exemple de l’Ós d’Or guanyat recentment a Berlín per Alcarràs, de Carla Simon. Una presència gens freqüent a la història de Canes ja que durant les darreres dècades han sigut molt esquerps a l’hora d’incloure cinema de l’estat espanyol.

L’iconoclasta Albert Serra i Pacifiction aspiren a tot amb una proposta que promet ser més narrativa i accessible que cap altre en la carrera del polèmic cineasta de Banyoles. Competirà contra el millor del millor, començant per cinc guanyadors de la Palma d’Or: Ruben Öslund, Christian Mungiu, Hirokazu Kore-Eda i els germans Dardenne. Però el llistat dels seus rivals també inclou noms del nivell de Park Chan-Wook, Claire Denis, Kelly Reichardt, James Gray o David Cronenberg, de qui diuen que el seu nou film, Crimes of the future és un dels més escandalosos de la seva carrera. I si ho diuen del director de Crash és que som davant d’un film realment aclaparador. Viggo Mortensen, Léa Seydoux i Kristen Stewart acompanyaran a Cronenberg en una catifa vermella per la qual també passaran Anthony Hopkins, Tilda Swinton, Sergi López, Marion Cotillard, Idris Elba, Michelle Williams, Anne Hathaway, Woody Harrelson... I, entre molts altres, Tom Hanks, presentant el biopic musical Elvis, de Baz Luhrmann; i, oferint la segona part de la popular Top Gun, Tom Cruise, que rebrà un homenatge per celebrar la seva llarga carrera. Cal destacar també entre les aportacions espanyoles a Canes, en altres seccions, As bestas, el nou film després d’El reino de Rodrigo Sorogoyen; un debut del que tothom espera meravelles, El agua, d’Elena López Riera, dins de la selecta Quinzena dels realitzadors; i l’ imprescindible documental La sombra de Goya por Jean-Claude Carrière, de José Luis López Linares.