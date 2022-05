Gairebé 1.600 nens i nenes de cicle de Mitjà i Superior de Primària de 43 escoles de la comarca del Bages (13 de Manresa, 22 de la resta del Bages), 2 del Moianès, 2 de l’Anoia, 3 del Berguedà i 1 del Vallès Occidental participen des d’ahir i fins divendres, en els 7 concerts de Clara, l’art per dins, la cantata amb composició musical de Josep Maria Guix i amb dramatúrgia de Marc Donat, a partir de poemes de Jordi Llavina, que forma part del projecte Cantània d’enguany i que ja fa 31 anys que promou L’Auditori de Barcelona. Les sessions seran de dilluns a dimecres, a les 19h, i dijous i divendres, a les 17 h i a les 20.30 h.

Aquesta és la catorzena edició de Cantània a Manresa, un projecte que ha anat creixent cada curs i que torna enguany després de 2 anys d’aturada a causa de la pandèmia. És, també, un dels 5 projectes educatius del Teatre Kursaal, que s’ofereixen a escolars des de 2 anys (P2) i fins a 4t d’ESO.

Cantània és una activitat adreçada a l’alumnat de segon i tercer cicle de Primària. Per a poder-hi participar, el seu professorat de música assisteix a tres jornades de treball a partir de les quals va preparant el repertori amb els nens que faran els concerts. Cada escola té el disc per poder treballar sobre les parts instrumentals des de 6 mesos abans dels concerts. Cada any s’estrena una cantata per a instrumentistes i gran cor.