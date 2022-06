En l’afortunadament ampli calendari de festivals i propostes musicals estiuenques a la Catalunya central, destaca per mèrits propis -artístics i paisatgístics- el Festival Gong, que recupera el format previ a la pandèmia per bastir la setzena edició. Els dies 23 i 24 de juliol, les Coves Montserrat de Collbató seran l’escenari d’un certamen amb quatre concerts i dos escenaris tan inusuals i, alhora, bells, com ho són La Catedral, tal i com s’anomena la sala gran de les coves, i La Terrassa del Gong, un espai a l’aire lliure al peu de la muntanya amb molt bones vistes.

Si l’estiu passat només es va poder utilitzar el segon dels espais descrits, enguany tornarà el Gong de tota la vida, amb la singularitat que cadascuna de les dues jornades estarà dedicada a un tema concret: l’espiritualitat, el primer dia, i els nous instruments, en el segon. Dues dimensions temàtiques per aprofundir en els valors que sempre ha defensat el festival: les noves sonoritats, les músiques del món, la música espiritual i els cantautors catalans. La primera de les dues jornades tindrà lloc el 23 de juliol, amb el lema de l’espiritualitat com a motiu dels dos concerts programats. A les 21 h, el Cor de Monjos del Tibet, format per mitja dotzena de residents del monestir de Panillo, a Osca, protagonitzaran un ritual musical que començarà amb una processó dels intèrprets entrant a les coves i situant-se a l’escenari. Posteriorment, el Lama Thubten Wanchen, fundador i president de la Casa del Tibet a Barcelona, adreçarà als assistents unes paraules invocant a la pau. El gruix de la presència dels monjos al Gong serà el concert que duran a terme amb instruments autòctons amb els que entonaran mantres de les comunitats tibetanes que criden a la pau i la tolerància entre els pobles, mentre es projecten diversos mandales a les parets de les coves. A les 22.30 h, a La Terrassa del Gong, serà el torn del trio Mediterràniam, amb el manresà Albert G. Galbany (bansuri, hang), Joan Miró (llaüt àrab i guitarra espanyola) i Mario Ersinger (tabla índia i udú). Aquesta nova formació combina les músiques i els instruments del Mediterrani i la Índia amb els sons d’avantguarda i les possibilitats sonores de les tecnologies més avançades. El grup presentarà el disc Gardens of Senses (El Jardí dels Sentits), un treball de música contemplativa que esdevé un cant a la Natura i a la bellesa mística de l’U. La segona jornada del Gong, dedicada als nous instruments, començarà amb l’actuació del músic portuguès Jorge da Rocha, que viu a Catalunya. A partir de les 21 h, a les Coves, l’artista presentarà el disc Blau (Being Lost As Usual), que amplia els registres d’un intèrpret que basa la seva proposta en la veu i el contrabaix. Dues hores i mitja més tard, a les 22.30 h, i a La Terrassa, Juanjo Montañés (Nigra Sum, Anímic) i David Crespo (Balago) posaran el punt final al festival amb un espectacle, Tabor-Ars Orgànica, que proposa un recorregut des de la Montserrat terrenal fins la mítica a través de la música ambiental contemplativa. Durant el concert, s’escoltaran sons naturals enregistrats a la muntanya creats a partir de la unió de l’electrònica amb un orgue de tubs creat per a l’ocasió i accionat a través de MIDI. FESTIVAL GONG Dissabte, 23 de juliol 21 h. Sala Gran (Coves de Montserrat). Actuació del Cor dels Monjos del Tibet. 22.30 h. La Terrassa del Gong. Concert del trio Mediterràniam.

Diumenge, 24 de juliol 21 h. Sala Gran (Coves de Montserrat). Concert de Jorge da Rocha. 22.30 h. La Terrassa del Gong. Actuació de Juanjo Montañés i David Crespo.

Entrades: web www.gong.cat. Preu: 28 euros (1 jornada).