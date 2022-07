L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha anunciat que denega la llicència d'activitat a l'organització del Barcelona Beach Festival (BBF), que havia de celebrar-se aquest cap de setmana al Parc del Fòrum. En un comunicat, el consistori assegura que no pot autoritzar la celebració de l'esdeveniment perquè "falta documentació imprescindible per atorgar la llicència". En aquest sentit, detalla que no compta amb l'informe preceptiu i vinculant de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat, després que l'empresa promotora del festival, Live Nation, va sol·licitar-lo el 22 de juny, fora de termini, quan la llei estableix que s'ha de presentar com a màxim 15 dies hàbils abans de l'inici de l'activitat.

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs assegura que, "amb la voluntat de que es pogués celebrar la setena edició del BBF, va fer la petició de l'informe a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, que finalment ha denegat". Per aquest motiu, el consistori, complint amb la normativa i per garantir la seguretat, apunta que no pot atorgar la llicència d'activitat per a la celebració del Barcelona Beach Festival d'enguany.