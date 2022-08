Per celebrar el seu 90è aniversari, el juliol passat, una de les nebodes de la manresana Matilde Garcia Ballonga va fer un donatiu en el seu nom per a la restauració de l’orgue de la Seu. I van ser convidades a assistir a la inauguració, que va desvelar el que ni la família sabia: que en la dècada dels 50 Garcia havia estat la primera dona organista de la Seu, una titularitat no reconeguda per ser dona. Garcia, que viu a Barcelona, ha dedicat tota la seva vida a la docència musical.