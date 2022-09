La vida del mestre Antoni Benaiges va ser molt dura. Quan tenia només 12 anys va perdre el seu pare i amb 33 va ser afusellat pels falangistes a l'inici de la Guerra Civil espanyola. Aquests dos fets van ser alguns dels successos que es relaten a l'obra de teatre documental El mar. Visió d'uns nens que no l'han vist mai i que es va poder veure ahir al vespre al Teatre Kursaal de Manresa amb motiu de l'inici del curs escolar. La peça, que està codirigida per Xavier Bobés i Alberto Conejero, va comptar amb la interpretació del propi Bobés i de Sergi Torrecilla.

L'espectacle va començar amb uns textos del llibre Escola d'aprenents, de la filòsofa i professora Marina Garcés, projectats en una pantalla. Poc després els dos actors van sortir a l'escenari per començar a exposar les vivències del mestre Antoni Benaiges, que va tenir un final tràgic. El punt d'inici va ser la mort del seu pare quan ell tenia només 12 anys. Natural de Mont-roig del Camp, a Tarragona, va demanar plaça per fer de professor a Bañuelos de Bureba, un petit poble de la província de Burgos després de treballar a Madrid i Vilanova i la Geltrú. La metodologia d'ensenyament de Benaiges estava basada en aplicar l'innovador mètode Freinet, que prioritzava donar la paraula als alumnes. Per tal de fer-ho possible, l'1 de desembre de l'any 1934 va comprar de la seva butxaca un gramòfon i poc després, el 15 de gener de 1935, una impremta amb la finalitat que els alumnes poguessin publicar els seus somnis, pensaments i emocions. Al cap d'un any i durant el seu segon curs escolar a Burgos, Antoni Benaiges va proposar als infants que fessin una breu redacció sobre com s'imaginaven el mar. Ahir durant la funció es van poder escoltar 9 d'aquests textos que es van escriure fa gairebé 90 anys i que es van publicar a El mar. Visión de unos niños que no lo han visto nunca. El professor Benaiges va quedar tan sorprès amb els escrits que els hi va prometre que durant el proper estiu els portaria a Catalunya a veure el mar. L'excursió, però, no va arribar a succeir perquè el 17 de juliol del 1936 uns falangistes el van agafar després de l'alçament militar que va donar inici a la Guerra Civil espanyola. Benaiges va ser torturat i humiliat durant una setmana fins que va ser afusellat el 25 de juliol. Aquest va ser el trist final d'un mestre vocacional que només pensava en fer millor la vida dels seus alumnes i en complir la promesa de portar-los a veure el mar i que malauradament no va poder complir.

L'obra va tenir una durada de poc més d'una hora on, a part dels textos dels alumnes de l'escola de Burgos, també va mostrar imatges sobre l'estat actual del centre i una fotografia on hi sortia Benaiges amb els seus 17 alumnes. I va finalitzar amb un llarg aplaudiment per part dels espectadors que ahir omplien la Sala Gran del Teatre Kursaal.