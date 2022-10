L’Espai MER-Centre d’Art i Salut que l’artista Empara Rosselló dirigeix a Marganell reobre remodelat amb un taller que es fa avui divendres i una representació teatral per al públic infantil aquest dilluns. El muntatge de La gata amb botes permetrà constatar els arranjaments realitzats en l’espai alhora que s’assisteix a un espectacle multidisciplinar basat en teatre, música, dansa i audiovisuals.

«El muntatge de La gata amb botes l’estreno a Marganell amb la intenció que, a partir d’ara, puguin venir escoles i, alhora, el pugui representar també en altres llocs», explica Rosselló, que ofereix habitualment cursos d’un sistema propi d’interacció entre el cos, la ment, la veu i el moviment. «Hem reestructurat l’espai, el pati, el jardí, la zona de teatre, ...», afegeix.

La gata amb botes és una representació recitada del clàssic popularitzat per Charles Perrault, «però és una gata i no un gat perquè jo soc una dona», afirma Rosselló. Al seu costat hi actua la pianista Inés Borràs, que va ser una col·laboradora habitual de Carles Santos. La part de creació visual va a càrrec de Quentin Clemence. «Jo recito, però interpreto i també hi ha música, en certa manera és un concert», apunta la polifacètica creadora. «L’espectacle és per a tota la família i els nens i les nenes interactuen al principi i el final», anota Rosselló, acostumada a treballar amb els infants.

D’altra banda, avui a les 18 h, l’artista imparteix un taller obert a tothom de moviment i veu basat en el seu mètode de treball. Per apuntar-s’hi cal fer una reserva al número de telèfon (615 575 685, whatsapp).