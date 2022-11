Laia Badrenas (Manresa, 1986) recorda que, quan era petita, la seva mare, Imma Serra, dirigia la coral Eswèrtia, i anaven a la missa del gall. «Sempre sortia un dels tenors o baixos a fer el Rabadà, i en acabar menjàvem coca i xocolata. I després pujàvem el pessebre a Collbaix», explica i acaba admetent que potser és per això que «les nadales em motiven molt i em generen molta inspiració».

El Nadal de la seva infància també és cagar el tió i cantar en família, amb la guitarra, mentre esperava que el tronc fes pudor. «En altres llocs, com a les Illes, potser és més típic cantar plegats. Aquí tinc la sensació que potser aquesta tradició s’està perdent una mica i tenia ganes de preservar el fet de cantar tots junts, i que per Nadal no només es posi l’All I want for Christmas. El meu pare sempre posava el mateix disc, i jo pensava que perquè no podia posar un disc meu, amb nadales cantades a la meva manera».

Així, Badrenas, que va començar a cantar a l’Esclat Gospel Singers i actualment és integrant de Barcelona Gospel Messengers, publica divendres a les plataformes l’EP El cançoncer de Nadal, que conté les seves versions modernitzades de cinc cançons molt populars a Catalunya: El desembre congelat (que va avançar fa una setmana), Santa Nit, El Rabadà, El Noi de la Mare i El 25 de desembre.

La cantant manresana, que el 2018 ja va publicar Ànima groovera, un disc amb cançons pròpies en català, exposa que «en els últims anys, cada cop que arribava Nadal, em venia molt de gust arranjar una nadala. Em posava davant del piano, i provava harmonies, patrons rítmics diferents, i sortien diferents versions de nadales». Com que tenia ganes de compartir la feina feta, en gravava un vídeo casolà, que enviava a família i amics, que li retornaven «paraules molt boniques». «Són versions que m’han sortit de l’ànima, amb un estil molt personal però sense que perdin l’essència. El noi de la mare és reggae i la manera que cantar ja és una altra. Mentre que El 25 de desembre té un patró molt afro amb la percussió. Totes són versions d’estils diferents, però apropant-se al pop, el funky, l’estil que jo escolto i m’agrada», remarca.

D’un concert, un disc

L’any passat, quan ja en tenia un recull, va sorgir l’oportunitat de fer un concert de nadales en el marc de la Festa Major de Rajadell, que és a finals de novembre. «I, com que ja sóc una mica mig d’allà [és on es fa al Campus Gospel de l’Esclat], vaig cridar a músics molt propers, que són grans artistes i també són grans amics, i amb els quals tinc molta confiança per muntar el concert», relata.

I, del concert, en va sorgir el disc: «ens ho vam passat tant bé, que vam dir: ‘això s’ha de gravar’. I, de fet, en el mateix concert ja ens van demanar si ho teníem gravat per posar nadales a casa. Així que ens hi vam posar». La gravació de les nadales es va fer en ple juliol, «suant a mars», a l’estudi La Fusteria, del percussionista del projecte, Toni Pagès, que forma part de Blaumut. Pagès i Badrenas han estat també els encarregats de la producció. Completen la formació Jaume Peña, trompeta i fiscorn (ha girat o enregistrat amb Els Pets, Miguel Poveda...) i Ismael Alcina, baix (ha treballat amb David de María, Alba Molina, Carles Dénia... i que ja va participar a l’Ànima groovera de Badrenas).

Al treball també hi participen el pianista manresà Ramon Escalé a Santa Nit i Ignasi Cama ha gravat la guitarra a El 25 de desembre. «Ha estat un gran regal la col·laboració del Ramon, que ha fet una aportació amb molt de gust», diu Badrenas de qui és el seu director a Barcelona Gospel Messengers. I afegeix que, de fet, «ha estat un gust treballar amb tots, perquè ho han fet tot molt fàcil». Tenen una relació ben familiar perquè la cantant, Peña, Alcina i Cama treballen a l’escola Arts En Viu del Prat de Llobregat.

I ara que ja hi ha gravació, també hi haurà concert de presentació d’El cançoner de Nadal: serà el dilluns 19 de desembre (19.30 h) al Mas Sant Joan de Sant Joan de Vilatorrada. Badrenas ja té a punt una nova versió: Les dotze van tocant.