Més de 200 expositors presentaran 250 novetats en la Setmana del Llibre en Català

Més de 200 expositors, un 25% més que l'any passat, presentaran 250 novetats editorials en la 36a edició de la Setmana del Llibre en Català, que tindrà lloc del 7 al 16 de setembre a l'avinguda de la Catedral de Barcelona.

El director de la Setmana, Joan Sala, ha explicat aquest dimarts en la presentació que entre els 204 expositors, que estaran distribuïts en 62 mòduls, hi ha 184 segells editorials, 11 llibreries, dos distribuïdors i set institucions.

L'increment d'expositors d'aquesta edició s'ha produït, segons Sala, al fer prevaler una de les bases de la contractació que fins ara no havia estat de compliment obligat: "Tots els mòduls han de representar com a mínim a un segell editorial, i un segell editorial no pot estar en més d'un mòdul, amb el que s'ha aconseguit molta més concentració i quantitat de títols, ja que un mateix llibre només podrà trobar-se en un sol mòdul".

L'Institut Ramon Llull (IRL) dedicarà un mòdul a la venda, en exclusiva, de llibres d'autors catalans traduïts a altres llengües, entre les que destaquen castellà, francès, anglès, italià i alemany, i també s'exposaran traduccions de literatura en català a altres llengües.

Entre les més de 250 novetats editorials que coincidiran amb la Setmana al setembre figuren les creacions més recents de Francesc Puigpelat, Marta Rojals, Gemma Lienas, Joan Margarit, Maria Mercè Roca o el llibre de diàlegs de Carles Puigdemont amb Olivier Mouton.

L'escriptora Ayobani Adebayo i la il·lustradora Sarah Andersen seran les convidades especials de la pròxima edició de la Setmana. L'IRL organitzarà també l'habitual visita d'editors i agents literaris estrangers a Catalunya amb l'objectiu de presentar-los la literatura catalana de manera directa i personalitzada.

En la Setmana hi haurà 18 editors (10 especialitzats en ficció literària i 8 en literatura infantil i juvenil) de 16 països, que mantindran 400 reunions amb 41 agències, editorials catalanes i autors.

El Premi Trajectòria, que des de 1997 es lliura anualment a un professional vinculat al món de la cultura catalana que hagi destacat en la seva divulgació, ha recaigut aquest any en el llibreter i activista cultural Guillem Terribas, que rebrà durant la Setmana una obra original del pintor i escenògraf Frederic Amat. En el marc de la Setmana també es lliuraran premis literaris com el BBVA Sant Joan de la Fundación Antigues Caixes Catalanes, Núvol de contes, Pin i Soler, Coca-Cola de Relat Breu i Maria Rius.

A més dels tradicionals firmes de llibres en les quals participaran uns dos-cents autors, la Setmana obrirà una nit, la de divendres 14, fins a mitjanit, per organitzar activitats especials. Quant al seu compromís social, la Setmana reflexionarà aquest any sobre la situació de la llibertat d'expressió, "arran dels casos dels titellaires Títeres desde Abajo, Fariña, Valtonic o Arco".