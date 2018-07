Enciclopèdia coeditarà el Premi Sant Jordi de novel·la els tres propers anys

Enciclopèdia serà el coeditor de les tres properes edicions del Premi Sant Jordi de Novel·la (2018,2019 i 2020) que convoca i coedita Òmnium Cultural. El grup editorial ha guanyat el concurs amb què l´entitat ha renovat les bases del certamen, per exemple limitant a tres les edicions consecutives que podrà encadenar una mateixa editorial o dirigint-se només a aquelles editorials o grups editorials que tinguin la seu física i fiscal als Països Catalans.

També hi optava Proa (Grup 62), coeditora del Premi els darrers anys i que malgrat formar part del Grup Planeta (actualment amb seu a Madrid) ja va aclarir que la seu social i fiscal de l´editorial és a Catalunya. En un comunicat, Enciclopèdia ha manifestat que rep l´encàrrec d´Òmnium "amb la responsabilitat i la il·lusió de fer que el Premi Sant Jordi faci un salt de qualitat".

Davant la notícia, el grup editorial ha traslladat el seu agraïment a Òmnium Cultural i ha expressat "l´alegria" que suposa per Enciclopèdia poder fer-se càrrec de l´edició del premi. En un comunitat, el president d´Enciclopèdia Catalana, Xavier Cambra, ha remarcat la "vinculació històrica" entre el grup que presideix i Òmnium, "nascudes a la mateixa època i fruit d´unes inquietuds culturals i socials similars".



Novetats del Sant Jordi

Enguany, el premi Sant Jordi de novel·la es converteix en el més ben dotat de la literatura en català, amb una dotació de 60.000 euros i els diners generats pels drets d´autora. Aquest creixement ha coincidit amb la renovació de les bases del certamen, que limita a tres les edicions consecutives que podrà encadenar una mateixa editorial.

Al respecte, Òmnium va exposar que amb la renovació del certamen es cerca potenciar la figura de l´autor i la creació literària en llengua catalana. Així mateix, un altre dels objectius era dinamitzar el sector editorial i per això, van argumentar, el concurs és obert i es limita a tres el nombre d´edicions consecutives que podrà encadenar la mateixa editorial. A banda, es renovarà el jurat encarregat de decidir l´obra guanyadora i estarà integrat per cinc especialistes de prestigi i sense vinculació amb el sector editorial.



Editorials dels Països Catalans

Una de les novetats polèmiques va ser el concurs a les editorials interessades a coeditar el Premi, i que es dirigia a aquelles capçaleres "o grups editorials amb seu física i fiscal als Països Catalans i que publiquin regularment narrativa en llengua catalana". Donat que Proa, l´editorial responsable de la coedició del Premi Sant Jordi durant els darrers anys, pertany al Grup Planeta (actualment amb seu social a Madrid), algunes veus van veure en el canvi de les bases un possible veto al grup editorial. Davant d´això, Proa va aclarir públicament que la seu de l´empresa és a Catalunya malgrat el trasllat del grup mare, i que per tant podia seguir optant a publicar el guardó.