La novel·la «Un film (3.000 metres)» de Víctor Català es podrà llegir en anglès

La novel·la "Un film (3.000 metres)", de l'escriptora catalana Víctor Català, publicada per primera vegada el 1926, es podrà llegir en anglès l'any 2021 gràcies a la traducció de Peter Bush que editarà Open Letter de Nova York, segons informa Club Editor.

L'obra, una història única sobre els baixos fons barcelonins de principis del segle passat, relata la peripècia de Nonat Ventura, fill bastard, abandonat a l'Hospici, d'on sortirà amb l'ambició de reparar el greuge que li ha provocat el destí.

Víctor Català -pseudònim de Caterina Albert- trasllada l'acció de Girona, la ciutat d'on procedeix Ventura, a Barcelona, on aquest home es convertirà en el lladre més refinat i més famós, conegut amb el sobrenom del "Senyoret".

D'altra banda, Club Editor assenyala que la novel·la "Permagel", d'Eva Baltasar, que ja ha arribat a la seva sisena edició, serà traduïda pròximament al francès per Verdier, al castellà per Penguin Random House i a l'italià per Nottetempo.

La traductora a l'italià serà Amaranta Sbardella, la mateixa que s'encarregarà d'abocar a aquesta llengua "Incerta glòria", de Joan Sales, que sortirà també a Nottetempo el pròxim 25 d'octubre, coincidint amb les fires del llibre de Milà i Roma, mentre que a França la novel·la serà reeditada per edicions Jacqueline Chambon, deu anys després que ho fes Tinta Blava.