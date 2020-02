Fugir de l'infern a la terra

Fitxa. Un río en la oscuridad. Masaji Ishikawa. Capitán Swing. Traducció d'Esther Cruz. 16,50 euros; 176 pàgines.

El Masaji només tenia 13 anys i vivia al Japó quan el seu pare, un home colèric i alcoholitzat, va traslladar la família a Corea del Nord, que aleshores es publicitava com «El paradís a la Terra». Coreà d'origen, va creure que l'esperava un futur millor i va arrossegar la dona i els fills cap a l'infern. Era l'any 1960 i, fins al 1996, 36 anys després d'haver-hi arribat i d'haver conegut una misèria insondable, no va aconseguir escapar-se'n. Un dels seus fills, la seva germana i la seva dona van morir i, el 2004, va poder treure una altra germana, de forma clandestina, i portar-la al Japó.

Un río en la oscuridad és un retrat escruixidor: «Quan et veus sotmès en un sistema de bojos ideat per llunàtics perillosos, fas el que et diuen i punt». La lluita diària per la supervivència en un país en el qual l'Estat ho controla tot va ser el destí del Masaji, fins que va arribar a la conclusió que si no intentava fugir, moriria de gana. Ara, des del Japó, viu amb angoixa, no sap res dels seus altres fills, si són vius o morts. Des del 2008 no ha tornat a rebre una carta de la seva família però confia poder-los rescatar.

Colpidor testimoni d'un home que va patir una misèria profunda durant 36 anys de vida a Corea del Nord. En va poder fugir i ho explica en aquest llibre, que obre en canal la realitat d'un règim corrupte i criminal.