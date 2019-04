Aquestes són les plantes més resistents per donar vida al teu balcó o terrassa

Aquestes són les plantes més resistents per donar vida al teu balcó o terrassa ShutterStock

Amb l'entrada de la primavera arriba el bon temps, la calor i els núvols deixen pas al cel clar. El fred i plujós hivern, menys fred i plujós enguany, conclou i comença la que per a molts és una de les estacions més alegres de l'any.

És quan millor s'aprecia l'inici de la primavera és als jardins i terrasses, que s'omplen de plantes que llueixen les seves flors més acolorides i espectaculars. No obstant això, no sempre és tasca senzilla fer que les plantes de les nostres terrasses creixin i donin el millor de si. Per això, és de vital importància seleccionar plantes senzilles i resistents, que no necessitin cures sofisticades, perquè el teu balcó o terrassa sigui una obra d'art amb molt poc esforç. Aquí acostem alguns exemplars que poden adornar la teva llar sense morir en l'intent: de la casa



Hibiscus

Aquesta planta, coneguda també pel nom de Rosa de la Xina, és una opció perfecta per donar un toc mediterrani al teu pati gràcies al seu esclat floral. Aquesta planta de fulla perenne llueix unes precioses flors amb forma d'embut i de diversos colors depenent de la varietat. Vermelles, grogues, ataronjades, roses, blanques, blaves o morades. Normalment és a l'estiu quan aquesta planta llueix en el seu màxim esplendor, però perquè tingui una floració realment explosiva s'hauria podar a la primavera.

Les gelades no són bones companyes de l'Hibiscus i ha de disposar d'un lloc ben il·luminat, on els raigs del sol puguin arribar-hi. Tot i que a l'hivern no necessita només ser regada, a l'estiu requereix d'abundant aigua, tot i que mai s'ha de entollar terra.

Petunia

Durant la floració, la petúnia necessita regs abundants i diaris, cosa que passa a la primavera i estiu. És important anar amb compte en abocar l'aigua per no mullar les flors i cal evitar fer-ho durant les hores amb més sol. No obstant això, en comparació amb altres plantes similars, les petúnies necessiten menys aigua. Abonar cada quinze dies la planta suposarà una bona ajuda.

Els tons més comuns de les flors d'aquesta planta són els vermells i roses. També n'hi ha de blaus, violetes o amb franges en dos colors.



Gessamí

El gessamí és un tipus de planta enfiladissa que podem utilitzar per, a més d'embellir qualsevol tipus de superfície, inundar d'una peculiar aroma dolç tot l'entorn. Les seves petites flors, normalment de color blanc, poden ser també vermelloses o grogues.

A l'hora de decidir el lloc on col·locar el gessamí, cal prestar atenció i triar bé perquè no li toqui el sol directament. Pel que, un lloc en semiombra pot ser una gran opció. Les baixades de temperatura també les suporta bé, només s'han de cobrir les seves arrels.

Gerani d'heura

Aquesta planta originària de Sud-àfrica és una de les candidates per ser la reina de qualsevol balcó. Les seves flors resistents ofereixen color i volum al balcó o terrassa. Sobretot a l'estiu, que és l'època en què arriba la seva màxima floració.

És molt recomanable que el gerani rebi llum directa del sol perquè augmenti la seva floració, excepte en les hores més caloroses del dia. A la primavera cal regar aquesta planta amb freqüència, almenys dues vegades per setmana, encara que en altres èpoques de l'any n'hi hauria prou amb un. Igual que passa amb altres plantes, és recomanable realitzar una poda a la primavera perquè floreixi amb més força a l'estiu.

Ungla de gat

Criden l'atenció les peculiars flors vermelles, taronges, blanques o violetes, entre d'altres, depenent de la varietat. Són idònies per cobrir diferents zones i llueixen en el seu màxim esplendor els mesos d'abril i maig. Tot i que no necessita de massa cura i és una planta molt resistent, una forma d'ajudar a que la seva floració sigui més gran, és retirant les flors mortes. Es tracta d'un tipus de planta que aguanta bé el sol i que no suporta massa les gelades.