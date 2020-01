H&M es cola al saló

La cadena de decoració del grup suec H&M ha posat en marxa una col·laboració amb el dissenyador estatunidenc Jonathan Adler, que sortirà a la venda aquesta setmana. La col·lecció inclou una gamma d'articles decoratius com escultures, gerros, safates i caixes, a més de tasses, espelmes i coixins. La col·lecció se centra en objectes pensats per a les zones de casa on es fa vida social i el saló, i està inspirada en la casa d'Adler a la ciutat de Nova York. Aquesta és la primera col·laboració de la cadena de decoració del grup, però no la primera d'H&M. El grup ha fet múltiples col·laboracions amb dissenyadors i marques de moda. El 2004 va fer la primera amb Karl Lagerfeld.