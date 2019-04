Els llibres polítics triomfen per Sant Jordi entre les personalitats catalanes

L'actualitat marca la tria de llibres per Sant Jordi entre les personalitats catalanes, que majoritàriament es decanten per volums amb un alt contingut polític o escrits pels presos independentistes. El president de la Generalitat, Quim Torra, en recomana tres: 'Sis nits d'agost', de Jordi Lara; 'Miquel Borrell i Sabater, Biografia de Catalunya' i 'Zoraida Burgos, Convivència d'aigües'. 'Contes des de la presó' d'Oriol Junqueras és l'opció per la qual es decanten el vicepresident del Govern i els consellers Bosch i Capella. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, escull aquest Sant Jordi 'Barcelona feminista', Isabel Segura i 'Tres dies a la presó', de Gemma Nierga i Jordi Cuixart. Per contra, la cap de l'oposició es decanta per la novel·la històrica i tria el Premi Planeta d'aquest any: 'Yo, Julia', de Santiago Posteguillo.



Els llibres de Romeva i Junqueras i volums de caràcter polític entre els consellers

El vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, opta aquest Sant Jordi per l'obra 'Teoria general de l'oblit' de José Eduardo Agualusa i 'Contes des de la presó' d'Oriol Junqueras.

El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, tria per Sant Jordi el llibre 'Red Famine: Stalin's War in Ukraine' d'Anne Applebaum i, com Aragonès, també recomana el volum de contes de Junqueras als seus fills. La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, recomana 'Les odes d'Horaci', una edició bilingüe llatí-català de Bernat Metge, mentre que el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, es decanta per 'No pensis en un elefant! Llenguatge i debat polític' de George Lakoff.

'Abans ningú deia t'estimo', el testimoni de filles i fills dels independentistes presos -Anna Forn, Beta Forn, Laura Turull, Marta Turull i Oriol Sanchez- és l'opció del conseller d'Interior, Miquel Buch, mentre que el conseller d'Educació, Josep Bargalló, opta per 'Jo acuso! La veritat en marxa' d'Émile Zola i 'Assassins del camp', de diversos autors .

La consellera de Salut, Alba Vergés, tria 'Como hacer la revolución', de Sr?a Popovi? i de literatura infantil els volums 'Compta amb mi', basat en les cançons de Txarango, i 'Bon Dia', d'Els Pets. La consellera de Justícia, Ester Capella, es decanta pel llibre de Raül Romeva, 'Esperança i llibertat', els 'Contes des de la presó' d'Oriol Junqueras, 'Una noche en el paraíso' de Lucia Berlin i 'Permagel' d'Eva Baltasar.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, tria el Premi San Jordi, 'Digues un desig', de Jordi Cabré i 'La Casa Alemanya' d'Annette Hess. De la seva banda, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, escull 'La Matemàtica de la Història: Alexandre Deulofeu o el pensador global' de Juli Gutiérrez Deulofeu, mentre que '100 dones. 100 inspiracions creatives' d'Antoni Gelonch és l'opció de la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón.

Meritxell Budó, consellera de la Presidència i portaveu del Govern, tria 'Prisioneros de la geografía', de Tim Marshall.



L'opció dels polítics

La cap de l'oposició, líder de Cs a Catalunya i candidata al 28-A, Inés Arrimadas, opta per 'Yo, Julia', de Santiago Posteguillo.

Jordi Sànchez, cap de llista de JxCat al 28-A, recomana aquest Sant Jordi la novel·la 'Les nostres riqueses', de Kaouter Adimi, mentre que Laura Borràs es decanta pel volum 3 de 'Tots els contes', de Víctor Català. Jaume Asens, cap de llista d'En Comú Podem al 28-A, tria 'El Naufragi', de Lola García.

Meritxell Batet, la candidata del PSC el 28-A i ministra de Política Territorial i Administracions Públiques, opta per 'El cuarteto de Alejandría', de Lawrence Durrell i el primer secretari dels socialistes, Miquel Iceta, opta per un clàssic: 'Tots els contes', de Pere Calders.

'Feminisme per al 99%' de Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya i Nancy Fraser és l'opció del diputat de la CUP al Parlament Vidal Aragonès, mentre que Jéssica Albiach, presidenta de Catalunya en Comú Podem, recomana 'Fake News: la verdad de las noticias falsas'.

Alejandro Fernández, president del PPC, vol l'últim llibre de Michel Houellebecq, 'Serotonina'.

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, escull el Premi Ramon Llull, Jordi Cabré amb 'Digues un desig'; 'L'enigma rus' de Xavier Roig; 'Dues Europes' de Ramon Tremosa; 'Prudenci Bertrana, entre la realitat i la ficció'; 'Ramon Cotarelo. Discurso a la nación catalana' i 'El fill de l'italià' de Rafel Nadal.

L'exvicepresident del Govern i candidat d'ERC al 28-A, Oriol Junqueras, ha volgut recomanar el llibre que ell mateix ha estrit des de la seva cel·la dedicat als seus fills, 'Contes des de la presó'.

L'exconseller Carles Mundó escull aquest Sant Jordi el volum 'Anatomia de les distàncies curtes' , de Marta Orriols, mentre que l'exconsellera Meritxell Borràs tria 'Tres nits de torb i un cap d'any', de Jordi Cruz. 'De profundis. La balada de la presó de Reading i altres escrits carcelaris' d'Oscar Wilde és l'opció de l'exconseller Santi Vila.



Les opcions dels advocats dels presos

L'advocat de Junqueras i Romeva, Andreu van den Eynde, recomana per aquest Sant Jordi el llibre 'Contes de bona nit per a nenes rebels', '100 Històries de dones extraordinàries' d'Elena Favilli i 'The Worst-Case Scenario (Worst-Case Scenario Survival Handbooks)' de Joshua Piven, a més de 'Contes des de la presó' d'Oriol Junqueras.

'Una Odisea: Un padre, un hijo, una epopeya ' de Daniel Mendelsohn i 'El regreso' de Marco Polo és l'opció de l'advocat de Joaquim Forn, Xavier Melero. Jordi Pina, advocat de Turull, Rull i Sànchez, tria 'Abans ningú deia t'estimo' dels fills dels presos (Oriol Sànchez, Beta forn, Laura Turull i Marta Turull). 'Sodoma: poder y escándalo en el Vaticano' de Frederic Martel és la tria de l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye.



Els alcaldes catalans opten per autors dels seus territoris

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, recomana el darrer Premi Ramon Llull: 'El fill de l'italià', de Rafel Nadal i un llibre vinculat amb l'Ajuntament escrit per l'arquitecte tècnic Narcís Sureda, 'De la plaça de l'Oli a la plaça del Vi. Peripècies i anècdotes d'un funcionari gironí'.

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, aposta per un dels llibres editats sota el segell de la corporació: 'Clàssics revisitats', de Vicenç Pagès. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, preveu comprar aquest Sant Jordi el llibre 'Fages-Dalí, genis i amics' de Josep Playà. També recomana 'La extraña pareja. La procel·losa relación entre políticos y funcionarios' de Carles Ramió.

'Escata de Drac', una publicació de relats d'autors de Lleida impulsada per la Paeria és el llibre triat per l'alcalde lleidatà, Fèlix Larrosa. L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, comprarà els llibres de Pedro Sánchez, Josep Antoni Duran i Lleida i Joan Roca, a més de dos llibres pròxims al territori: 'El gran llibre dels castells', de Raquel Sans i Octavi Torné, i 'Hereus de Tàrraco'.

De la seva banda, Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona i alcalde de Vila-seca recomana el llibre de poesia inèdita d'Antoni Rovira i Virgili 'La Collita darrera'. 'Amor' d'Àlex Rovira és l'opció triada per l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent. La delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, tria 'Els camins de la llum, de Coia Valls.

Finalment, Meritxell Roigé, alcaldessa de Tortosa, tria 'El riu', de Gerard Vergés i il·lustrat per Ignasi Blanch; 'Mauri essencial', de Manel Ollé i 'Tortosa desapareguda', d'Albert Curto.



Propostes transversals en el món de la cultura

En el terreny cultura, el comissionat de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Subirats, 'Construir y habitar. Ética por la ciudad' de Richard Senett; el president del CoNCA, Carles Duarte, 'El nus la flor', d'Enric Casasses i la directora de l'Institut Ramon Llull, Iolanda Batallé, 'La vida material' de Marguerite Duras.

La presidenta de la CCMA en funcions Núria Llorach opta pel llibre '100 dones catalanes. Inspiracions creatives' amb textos i creació d'Antoni Gelonch; el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, 'Obertura republicana. Catalunya després del nacionalisme' d'Enric Marin i Joan M. Tresserras, i el director de TV3, Vicent Sanchis, 'Antologia poètica', d'Enric Sòria.

El director del Teatre Lliure, Juan Carlos Martel, es decanta per 'La vigília' de Marc Artigau i 'Realisme capitalista' de Mark Fisher, mentre el director del TNC, Xavier Albertí, proposa 'Josep M. Benet i Jornet 1963-2010' editat per Arola Editors i el TNC, el mateix que cita Toni Casares, director de la Sala Beckett, i el director del Festival Grec, Francesc Casadesús, 'Tan poca vida' de l'escriptora Hanya Yanagihara. Robert Brufau, director de L'Auditori, recomana 'Poética musical' d'Igor Stravinsky, mentre que el director del MACBA, Ferran Barenblit, escull 'Els desposseïts', d'Ursula K. Le Guin i el director del MNAC, Pepe Serra, es decanta per 'Les possessions' de Llucia Ramis. La directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, comprarà el llibre 'Tots els contes' de Víctor Català coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement. Alhora recomana un altre llibre que ha llegit, 'Ellos' de Francine du Plessix Gray.

'De Senectute politica: carta sin respuesta a Cicerón' de Pedro Ollalla és el llibre escollit per la presidenta del Palau de la Música, Mariona Carulla, i 'El professor de música', d'Isabel-Clara Simó, el del director general del Palau de la Música, Joan Oller.

La presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, Isona Passola, proposa 'Carta d'una desassossegada' d'Àngel Casas; el director del DocsBarcelona, Joan González, 'Pluja de Foc' de Carles Rebassa i el de la Filmoteca de Catalunya, Esteve Riambau, 'L'arxipèlag del gos' de Philippe Claudel.

L'escriptor Marc Pastor recomana 'El país dels cecs' de Víctor García Tur, el periodista, Xavier Aldekoa, 'La danza del Leopardo' de Lieve Joris i l'escriptora Ada Castells, 'Patrimonio' de Philip Roth.



Els músics es decanten per llibres amb compromís social

El cantant Gerard Quintana recomana per Sant Jordi el llibre 'Per tenir casa cal guanyar la guerra', de Joan Margarit; Andrea Motis 'L'economia del bé comú' de Christian Felber; Judit Neddermann, 'Curs de feminisme per microones' de la Natza Farré; Roger Mas escull 'El fugitiu que no se'n va. Santiago Rusiñol i la modernitat' de Raül Garrigasait. De la seva banda, Josep Montero, cantant d'Oques Grasses, tria 'Rebelión en la granja' de George Orwell; Ramon Mirabet 'Sólo tu me tendrás' de Toni Muñoz; i Elèctrica Dharma, 'Tres dies a la presó. Un diàleg sense murs', de Gemma Nierga i Jordi Cuixart.

El pallasso Tortell Poltrona recomana 'Història de la guerra' de Geoffrey Parker; Joan Pera, 'Ho sap tothom i és profecia. Nadals, Caps d'any, Natalicis' de J.V. Foix; Isabel Vidal, presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), 'El món d'ahir' de Stefan Zweig, Pep Farrés, director de la Mostra Igualada, 'Fora de classe. Textos de filosofia de guerrilla' de Marina Garcés, mentre que Mario Gas, 'Els germans Karamàzov' de Fiódor Dostoievski.

L'actriu Bruna Cusí recomana 'Aquest deu ser el lloc', de Maggie O'Farrell i l'actor Miki Esparbé, 'La vigília', de Marc Artigau i Queralt. Per la seva part, el publicista Lluis Bassat es decanta per '21 lliçons per al segle XXI', d'Yuval Noah Harari; la cuinera Carme Ruscalleda, 'Soc feminista i no ho sabia' d'Ariadna Oltra i la ninotaire Pilarín Bayés escull la novel·la de Rafel Nadal 'El fill de l'italià.



Personalitats del món social

El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, tria per Sant Jordi 'Lideratge ètic' de Francesc Torralba. De la seva banda, Jesús María Barrientos, president del TSJC, escull el poemari de Cavafis 'Recuerda, cuerpo' i el Fiscal superior de Catalunya es decanta per 'El final del desfile' de Ford Maddox Ford, 'Ordesa' de Manuel Vilas i 'En defensa de la Ilustración' d'Steven Pinker. Miquel Esquius, comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, es tria 'Born to run', les memòries de Bruce Springsteen.

Òscar Camps, responsable d'Open Arms, recomana per la diada 'Pregària al mar', de Khaled Hosseini, mentre que Vicki Bernadet escull el llibre 'Tina Frankens', de la Bel Olid. Finalment, Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector Social, opta per '15 anys al carrer' de Miquel Fuster, el llibre sobre els 15 anys al carrer d'Arrels Fundació.

L'Abat de Montserrat, Josep Maria Soler, tria 'Les fronteres d'Ulisses. La crisi dels refugiats a Europa', de Rafael Vilasanjuán, mentre que el Bisbe de Vic, Romà Casanova, es decanta per 'El abrazo' de Mikel Azurmendi. Sor Lucia Caram tria 'Asha o la fuerza de la esperanza. El sueño de levantar una escuela en Nepal' d'Aina Barca.

Joan Josep Omella recomana 'Identidad. La demanda de dignidad y las políticas de resentimiento' de Francis Fukuyama i també destaca 'Christus vivit', l'exhortació apostòlica postsinodal del papa Francesc.



Llibres d'història entre les personalitats del món econòmic

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre, tria 'Història Mundial de Catalunya' (sota la supervisió de Borja de Riquer) i 'El fill de l'italià' de Rafel Nadal, Premi Ramon Llull, mentre que el president de Pimec, Josep González, tria 'Teoria de la creativitat: eclosió, grandesa i misèria de les idees' de Jorge Wagensberg.

El president de la Cecot, Antoni Abad, opta pel volum 'Història Mundial de Catalunya' de Borja de Riquer i altres autors, mentre que el president de Bon Preu, Joan Font, adquirirà 'Shakespeare, versions a peu d'obra', de Joan Sallent.

El secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, optarà per Sant Jordi per 'Parados en movimiento, Historias de dignidad, resistencia y esperanza' de Pere Jodar i Jordi Guiu, mentre que el secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, 'Antes del Huracan' de Kiko Amat. Finalment, el secretari general Intersindical, Carles Sastre, es decanta pel còmic 'Mandela i el general' d'Oriol Malet.