Xandalls i dessuadores semblen patir un desig irresistible d'ampliar les mides del seu món, com si l'hàbitat de la persona a qui estan destinats a vestir fos massa estret per a les seves expectatives. I és per això que, després de cada entrenament, de cada partit, intenten en el vestidor escorre's del penjador i caure en bossa aliena, confiant que la uniformitat de color que vesteixen tots els jugadors de l'equip serà suficient per no despertar cap sospita.

Quan decideixen fer el salt, compten agafar els seus propietaris amb la guàrdia abaixada: eufòrics per la victòria o enfonsats per la derrota, cansats, en qualsevol cas, després d'una intensa sessió d'exercici físic. I així aprofiten qualsevol ocasió que se'ls presenta per volar, per experimentar pel seu compte, de la mateixa manera que ho fan els seus joves amos adolescents. Probablement sigui el bany a la rentadora, amb la roba interior de la germana de l'amic del seu posseïdor, el moment més íntim i proper de la seva fantasia de lligar-se la noia, de qui estan secretament enamorats.

Per quan arriba el moment de tornar a casa, poseu-los-ho fàcil: marqueu-hi el nom amb retolador.