Les editorials independents busquen no trencar la «cadena» de venda de Sant Jordi

Un Sant Jordi en temps de confinament no podrà ser mai el Sant Jordi convencional. Però comprar llibres i fer-ho ara, a través de les llibreries, sí que es pot fer. A la xarxa. No cal esperar al 23 de juliol, data alternativa que dimarts van acordar llibreters i floristes per celebrar el Sant Jordi alternatiu amb parades al carrer i signatura de llibres. Un dia del llibre i la rosa que es preveu dur a terme amb mesures de distància social. Són temps de pandèmia.

Comprar ara és el que plantegen 38 editors independents catalans que han fet una crida perquè els lectors adquireixin llibres en un Sant Jordi sense llibreries obertes... al carrer. Demanen adquirir-los a la xarxa i «tants com us permeti la butxaca». Que la pandèmia de la Covid-19 no estronqui, del tot, la tradició. Entre els impulsors de la iniciativa, l'editorial manresana Tigre de Paper, la martorellenca Adesiara i el segell d'origen manresà Angle Editorial.

La proposta vol mantenir totes les «baules habituals de la cadena» en un moment molt delicat per al sector, explica Simón Vázquez, cofundador de Tigre de Paper. I és que l'epidèmia ha inter-romput l'activitat «en l'època de la gran collita». Amb el lema #DesconfinemElsLlibres, els editors independents insisteixen que no es difereixi la compra d'exemplars i apel·len a la responsabilitat de cadascun dels lectors en un moment «en què no falten sistemes concebuts per facilitar la compra de llibres sense multiplicar moviments». Conviden a visitar les diferents plataformes possibles per comprar llibres, des de les «grans botigues en línia a llibreries independents preocupades pel risc sanitari o plataformes col·lectives com Libelista o Llibreries Obertes, fins i tot parades virtuals de Sant Jordi». I deixen a la «responsabilitat» del lector/comprador «quin sistema de compra voleu defensar en temps d'epidèmia». Es tracta de saber, diu Vázquez, «quin comerç vols afavorir». Sobretot tenint en compte, remarquen, que «no tenim força comercial per oferir tractes preferencials a les llibreries, com sí que han fet els grups Planeta i Penguin».

L'associació d'editorials independents Llegir en Català, de la qual també forma part Tigre de paper, també va engegar dimarts la campanya #ObrimFinestres, en què editors i escriptors recomanaran llibres i proposaran adquirir-los a través del portal online de llibreries independents Libelista i, preferentment, entregar-los quan s'aixequi el confinament. A la iniciativa s'hi han sumat deu editorials més, com Angle.