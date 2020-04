Concurs de relats de Sant Jordi: Regió7 convida els lectors a escriure sobre l'«amor per videoconferència»

La crisi de la Covid-19 no atura el Concurs de relats breus de Sant Jordi, que organitza anualment Regió7 coincidint amb la festa del llibre i la rosa. Enguany, en la seva vuitena edició, el diari convida els lectors a escriure històries que girin entorn l'«amor per videoconferència», unint així un ingredient clàssic del 23 d'abril amb un concepte de plena actualitat. El certamen tindrà premis per a deu relats i els interessats en participar-hi tenen temps d'enviar els seus escrits fins al 17 de maig.

Aquest 2020, el Concurs de relats breus de Sant Jordi compta amb la col·laboració de Libelista, llibreria Parcir, Angle Editorial, Editorial Alba i Farell Editors i manté unes bases molt similars a la de les set edicions anteriors: s'acceptaran textos originals de com a màxim 1.500 caràcters, espais inclosos, sobre el tema proposat, l'«amor per videoconferència». Els escrits s'hauran d'enviar al diari en format word o similar, que permetin l'edició (no en PDF), utilitzant el formulari que es pot trobar al final d'aquests text.

Un cop tancat el termini de presentació de relats –el diumenge 17 de maig, a les 12 de la nit–, l'equip de correcció i redacció de Regió7 farà una selecció de deu obres finalistes, que tindran totes elles premi. Es valorarà la qualitat dels textos, l'originalitat i la correcció lingüística.

Seguidament, un jurat de primer nivell, format per escriptors, persones relacionades amb el món literari i un representant d'aquests diari, seran els encarregats d'escollir les tres obres guanyadores, que seran publicades tant en l'edició de paper com en la digital de Regió7. Les persones que integraran el jurat s'anunciaran en breu.

L'autor o autora de l'obra guardonada amb el primer premi s'endurà una subscripció digital trimestral a Regió7, una val de compra a la llibreria Parcir de Manresa i una targeta regal de 50 euros per bescanviar per llibres digitals a Libelista. El segon premi estarà recompensat amb una subscripció digital trimestral a Regió7, un val de compra a Parcir i una targeta regal de 30 euros de Libelista. I el tercer, amb subscripció digital trimestral a Regió7, un val de compra a Parcir i un targeta regal de 20 euros de Libelista. A més, les 10 obres finalistes -incloses les 3 premiades- rebran un petit lot de llibres d'Angle Editorial, Alba Editorial i Farell Editors. Els premis físics s'entregaran quan la situació actual de confinament ho permeti a les oficines de Regió7.

La manresana Íngrid Perarnau es va afegir l'any passat a una llista de guanyadores formada fins ara només per dones juntament amb Marta Figueras (Garrigàs), Maria Carme Martín (Manresa), Ignacia Nacenta (Sant Fruitós), Paula Rubiralta (Manresa), i per duplicat, Carme Garrido (Sallent).

