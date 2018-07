Seat inicia el muntatge final de l'Arona i del León a Algèria

Seat ha començat el muntatge final de l'Arona i del León per al mercat algerià a la planta de Relizane, per reforçar l'estratègia de globalització de l'empresa, segons va informar l'empresa amb seu a Martorell en un comunicat.

El fabricant produeix els dos models, igual que l'Ibiza, a Martorell i duu a terme el muntatge final per al mercat algerià a la planta que el grup Volkswagen fa servir juntament amb Sovac a Relizane, a 280 quilòmetres al sud-oest d'Alger. L'Ibiza, exportat a Algèria des de la inauguració de la factoria ara fa un any, ha multiplicat les vendes de Seat al país nord-africà. En el primer semestre de l'any, va lliurar 11.400 cotxes a Algèria, i es va convertir en un dels seus mercats de més elevat volum.

Amb la finalitat d'expandir-se globalment, Seat va signar la setmana passada un acord pel qual s'integra en la joint venture a la Xina JAC Volkswagen i formarà part del seu accionariat. L'acord també contempla la introducció de la marca a la Xina entre el 2020 i el 2021. En aquest sentit, el vicepresident Comercial de la firma, Wayne Griffiths, va assenyalar que és «imprescindible» exportar models fora d'Europa per impulsar l'estratègia de globalització de Seat, com ja fan altres fabricants europeus. «Algèria és el nostre primer pas en aquesta direcció, ja que és un dels principals mercats de la regió i per a Seat és una oportunitat clara de creixement, com ho és la resta del nord d'Àfrica», va afegir Griffiths.