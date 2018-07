Fixats els serveis mínims de Ryanair: un 59% en els vols estatals i internacionals i un 100% amb les illes

El Ministeri de Foment ha fixat els serveis mínims per a la vaga convocada pels tripulants de cabina els dies 25 i 26 de juny i que estableixen que l'aerolínia ha de cobrir el 59% dels trajectes a l'Estat sense alternatives o alternatives superiors a les cinc hores, i els internacionals. Així mateix, Ryanair haurà d'operar el 100% dels vols entre els territoris no peninsulars i els que tinguin l'hora de sortida programada fora de l'inici de la vaga i amb arribada prevista dins del període de protesta. Pel que fa els serveis de transport de passatgers per a cada ruta entre ciutats espanyols peninsulars amb alternativa inferior a les cinc hores el servei serà del 35%.

El Ministeri de Foment assenyala que ja ha traslladat aquests serveis mínims a la companyia, a Aena, Enaire i als sindicats SITCPLA i USP-STA i creu que "tenen com a objectiu comptabilitzar l'interès general dels ciutadans i en particular les seves necessitats de mobilitat, especialment durant aquestes des d'alta demanda vocacional, amb el dret de vaga".

L'aerolínia irlandesa, que aquest divendres té una aturada convocada al seu país, va informar aquesta setmana que cancel·laria 400 vols que es dirigien o sortien des d'aeroports de l'Estat per la vaga. En total, Ryanair deixarà d'operar el 12% dels 2.400 vols que l'empresa opera diàriament a Europa amb l'objectiu de "minimitzar l'impacte" de les aturades. En total, va estimar que les dues jornades de vaga afectaran fins a 600 vols a tot Europa i uns 100.000 passatgers.

Aquest dimecres, la reunió entre treballadors i direcció de Ryanair va acabar sense acord, fet que mantenia la vaga del 25 i 26 de juliol.