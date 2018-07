La tria genètica per tenir el millor porc

Obtenir els millors porcs gràcies a la selecció genètica. D´aquesta manera es pot resumir l´activitat de l´empresa UPB Genetic World, establerta a Navàs i que té els seus orígens a Viver i Serrateix, a la comarca del Berguedà.

De fet, Lídia Torrentó, adjunta a direcció i màrqueting de l´empresa, explica que la tasca de la companyia es basa, principalment, a criar animals amb un elevat valor genètic, que, a més, es millora gràcies a la investigació. Aquests animals després es venen a granges perquè siguin exemplars reproductors. I d´aquesta manera, diu Torrentó, es podria dir que l´empresa bagenca té a les seves granges els porcs i les truges que seran els avis dels animals que acabaran arribant a l'escorxador.

L´empresa bagenca té actualment granges nucli (es tracta d´un tipus d´explotacions que han de complir unes rigoroses condicions sanitàries i higièniques) a diferents punts de l´Estat espa-nyol. En concret, dues a la província de Barcelona, dues més a Lleida, dues a Granada i una a Àlaba i una a Navarra. En total, entre totes les granges sumen gairebé 5.000 caps de bestiar. Les oficines de l´empresa són a Navàs, on es van traslladar el 2015, després d´haver estat sempre a Viver i Sar-rateix, el lloc on va néixer el 1976.

Pel que fa a la tasca de l´empresa, Torrentó assegura que la seva feina es basa a trobar aquells animals que s´adapten a la demanda dels escorxadors i al consumidor final.

En aquest sentit, explica que actualment la tendència és que sigui cada cop més una carn de qualitat però que treballen amb diferents races de porc ja que cadascuna té unes característiques diferents.

A les seves granges crien porcs de les races Landrace, Large-White, hibrides (Naïma) i Duroc i n´importen de la raça Pietrain d´Alemanya, ja que les característiques d´aquests últims els fan molt difícil de criar-los en granges d´aquí.

De fet, explica que per seleccionar els millors exemplars, tant quan UPB va a Alemanya o els seus clients van a les seves granges, es presencia «un showroom a través d´un vidre, on sense entrar en contacte amb el porc, nosaltres o els nostres clients escollim els que més ens agraden».

A més, explica que també són distribuïdors de la línia de genètica porcina de la multinacional Choice Genetics, un referent mundial del sector.

D´altra banda, l´empresa realitza diferents programes d´investigació genètica en l´àmbit porcí juntament amb l´Institut de Recerca i Tecnologia Alimentària (IRTA), alguns dels quals estan finançats amb fons procedents de la Unió Europea.

Pel que fa als mercats d´UPB Genetic World, l´Estat espanyol i Portugal són els dos més importants però també realitzen exportacions a altres països.

En aquest sentit, Jaume Torrentó remarca que «som l´únic exportador de bestiar viu d´Espanya», encara que ho ha de fer a través d´altres països de la Unió Europea, on arriben per carretera, perquè a l´Estat espanyol no hi ha cap terminal aeroportuària preparada per exportar porcs. A l´avió, tan poden anar en un avió de passatgers com en un de càrrega.

L´última exportació de l´empresa bagenca s´ha fet amb destí a les Filipines, però també han venut exemplars a Vietnam, Tailàndia, Romania i Croàcia, a part de Portugal, on ho fan amb molta més regularitat.