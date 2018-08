La lira turca es desplomai Erdogan ja parla d'una guerra econòmica

El president turc, Recep Tayyip Erdogan, va fer una crida al país per «no perdre la guerra econòmica», assegurant que Turquia té Déu de la seva part i reclamant als ciutadans que guarden euros o dòlars «sota el coixí» que els canviïn per lires turques, la divisa otomana, que aquest divendres va arribar a caure el 14% enfront del dòlar.

«No perdrem la guerra econòmica», va proclamar el president turc durant un discurs a Bayburt, on va demanar que «aquells que tenen euros, dòlars o or sota els seus coixins vagin a canviar-los per lires», segons informa Hurriyet.

«És una lluita nacional. Aquesta serà la resposta de la meva nació als que han declarat la guerra econòmica», va afegir Erdogan, després que la cotització de la lira turca caigués ahir al matí el 14% enfront del dòlar, perdent en el que va d'any el 35% del seu valor respecte del bitllet verd.

En aquest sentit, el president turc va expressar la seva voluntat de treballar per modernitzar el país, en reiterar que, si ells tenen dòlars», Turquia compta amb la seva gent i Déu.

D'altra banda, el ministre de Finances i del Tresor de Turquia, Berat Albayrak, va expressar la seva disposició a executar un nou model econòmic al país en col·laboració amb totes les parts interessades a escala nacional i internacional.

«Un dels nostres principis principals és establir la completa independència de la política monetària», va assenyalar el ministre otomà, en subratllar que la independència del banc central «és molt important».

Així mateix, Albayrak va apuntar que «reforçar l'estabilitat financera» serà un dels objectius prioritaris del Govern turc.

En un comunicat publicat aquest dijous, el ministeri de Finances de Turquia va expressar la seva confiança en què l'economia del país mantindrà el 2019 un ritme de creixement «d'entre el 3% i el 4%», afegint que el dèficit per compte corrent ha de ser inferior al 4% del PIB.

Els bancs espanyols són els que registren una exposició més alta a Turquia, amb 80.898 milions de dòlars (70.848 milions d'euros), xifra que representa el 36,2% de l'exposició de la banca internacional al país otomà, segons les dades del Banc de Pagaments Internacional (BIS per la seva sigla en anglès) consultats per Europa Press. I un dels més exposats és el BBVA, les accions del qual van concloure la jornada amb una caiguda del 5,16%, llastades per l'exposició de l'entitat espanyola al turc Garanti, en el qual controla el 49,85% del capital.