L'OCU demana que restaurants i bars hagin de donar aigua de l'aixeta gratis

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) va presentar ahir a la platja de la Victòria de Cadis amb una gran escultura de sorra la campanya #PideJarraDeAgua, amb la qual pretén reunir el suport de la ciutadania per demanar una llei nacional que obligui a bars i restaurants a oferir aigua de l'aixeta de manera gratuïta als seus clients. En un comunicat, va indicar que amb aquesta iniciativa pretén que aquest servei «deixi de ser una cortesia per esdevenir una obligació» per part dels establiments d'hostaleria, que «haurien d'oferir sempre la possibilitat d'un recipient amb aigua de l'aixeta de forma gratuïta i complementària a l'oferta del propi establiment». Per a l'associació, «l'aigua és un bé bàsic que hauria d'estar a disposició dels usuaris en els establiments de manera gratuïta». Per això, han apuntat que «el consumidor no hauria d'haver de justificar-se davant un cambrer quan demana una gerra d'aigua per acompanyar el menjar».