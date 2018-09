Agbar és la primera gran empresa que torna la seu a Catalunya després de l'1-O

El consell d'administració de la Societat General d'Aigües de Barcelona (SGAB), matriu del grup Agbar, ha decidit fixar de nou la seva seu social a Barcelona per l'actual «estabilitat econòmica», fet que la converteix en la primera gran empresa que torna a portar la seva seu social a Catalunya.

El 7 d'octubre del 2017, Agbar va decidir traslladar el domicili social a Madrid, una mesura que ja llavors va anunciar que era de caràcter temporal, amb l'objectiu de preservar la seguretat jurídica dels inversors i la protecció dels interessos dels seus treballadors, clients i proveïdors.

Agbar va recordar, a més, que és accionista de diverses operadores del cicle integral de l'aigua a Catalunya que durant aquest període han mantingut la seva seu social a Catalunya.

Segons va explicar la companyia, el canvi de domicili social no ha tingut cap afectació al servei que presten als seus clients ni ha afectat les inversions planificades, que s'han executat en els terminis previstos.

La companyia ja va manifestar que el trasllat de la seva seu social a Madrid era «un moviment dolorós però necessari» i que va adoptar aquesta decisió davant l'existència d'«una pressió molt forta» dels mercats financers.

Agbar es converteix així en la primera gran empresa que torna a fixar la seva seu social a Catalunya, després del trasllat de seus socials que es va produir després de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre de l'any passat.

Més de 3.000 companyies, entre les quals La Caixa, Banc Sabadell, Abertis o Naturgy, l'antiga Gas Natural, van iniciar els tràmits per traslladar la seu social fora de Catalunya després de l'1-O del 2017. Aquest procés va estar afavorit per un decret aprovat pel consell de ministres del Govern espanyol, el qual aleshores estava liderat per Mariano Rajoy, que facilitava els tràmits per canviar de seu social.