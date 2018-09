CaixaBank defensa que no ha costat diners públics i que ha contribuït amb 4.300 milions a resoldre la crisi

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, assegura que l'entitat que dirigeix no ha costat diners públics al contribuent, sinó que ha contribuït a la solució de la crisi en més de 4.300 milions d'euros a través d'aportacions al Fons de Garantia de Dipòsits (FDG), al Fons Únic de Resolució (FUR), el pagament de les preferents de banca cívica i la inversió a Sareb.

Durant la seva intervenció a la Comissió d'investigació del Congrés sobre la crisi financera i el programa d'assistència, Gortázar va precisar que la manera menys «costosa» de resoldre un banc és acordar la venda dels seus actius i passius, o gran part, a una altra entitat. També subratlla com a element clau la seguretat jurídica per al comprador: «És prioritari desenvolupar una legislació que alliberi de responsabilitats heretades el comprador d'un banc en procés de resolució».

Gortázar també va reconèixer els errors comesos per l'entitat pel que fa a la comercialització de les preferents, però va assegurar haver resolt la situació de la forma «més satisfactòria». L'executiu va subratllar que cap dels seus clients va perdre la seva inversió, sinó que més aviat han guanyat «molts diners». Gortázar, a més, va rebutjar la possibilitat de tornar la seu social de l'entitat a Catalunya i va assegurar que el trasllat va ser l'única solució possible davant la pèrdua de confiança per la inestabilitat política.