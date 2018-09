Catalunya, la comunitat on es van crear més societats mercantils el juliol

Catalunya va ser, el mes de juliol passat, la comunitat autònoma amb un nombre més gran de societats mercantils creades, darrere de Madrid i davant d'Andalusia, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

No obstant això, Aragó, Castella-la Manxa i Andalusia van ser les comunitats autònomes de l'Estat espanyol amb més dinamisme empresarial el juliol passat, en registrar els més grans increments interanuals de constitució de societats mercantils. Segons les dades publicades per l'INE, el nombre d'empreses creades el juliol va arribar a les 7.692, el 3,5% més que en el mateix mes del 2017, mentre que se'n van dissoldre 1.480, el 8% més. Les comunitats amb més nombre de societats mercantils creades el juliol van ser Madrid (1.789), Catalunya (1.580) i Andalusia (1.251), i, per contra, les que menys empreses van crear van ser La Rioja (31), Navarra (40) i Cantàbria (50).