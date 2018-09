Gairebé 38.000 autònoms es van donar de baixa entre juny i agost

El nombre d'autònoms registrats en el Règim Especial de Treballadors Autònoms ha baixat en 37.638 persones entre el 30 de juny i el 31 d'agost d'aquest any, fet que suposa un descens del 45% en comparació amb el mateix període de l'any passat quan la pèrdua va ser de 25.808 autònoms, segons dades recopilades per la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors autònoms. La xifra total de treballadors per compte propi va passar dels 3.274.205 autònoms el 30 de juny d'aquest any als 3.236.567 de final del 31 d'agost.