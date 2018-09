Pagaries per provar-te la roba en una botiga? Una comunitat autònoma ho proposa

La consellera d'Economia i Hisenda de Castella i Lleó, María del Pilar del Olmo, ha proposat que els comerços comencin a cobrar a aquelles persones que es proven roba en les seves botigues per evitar que després acabin comprant aquest producte a través d'internet.

Així ho va indicar en una roda de premsa al final de la Conferència Sectorial de Comerç, on els consellers autonòmics han acordat amb la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, la creació de l'Observatori de Comerç 4.0 per donar resposta als desafiaments del mercat digital.

En aquest context, la consellera regional ha explicat que una de les mesures que ha proposat en la reunió ha estat demanar que es comenci a "cobrar per provar-se (roba) en les botigues". "Sinó, la gent ho compra després en les grans companyies que venen en Internet", ha assenyalat.

Al seu judici, és el moment d'aplicar "idees innovadores", "motivadores" i "revolucionàries" que posin en valor el treball dels petits comerciants enfront de les grans multinacionals que operen a través de la xarxa.

No obstant això, Del Olmo ha matisat que aquesta idea és una simple proposta que s'ha de debatre en les taules de treball que s'han fixat en la Conferència Sectorial de Comerç, per la qual cosa, de moment, no s'ha concretat res.