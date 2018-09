Foment crida a no minimitzar el trasllat de seus socials de grans empreses

La principal patronal catalana, Foment del Treball, va fer ahir una crida a no minimitzar l'efecte que ha tingut la decisió de grans empreses catalanes de traslladar les seves seus socials a altres parts d'Espanya.

El director d'Economia i Estudis de Foment, Salvador Guillermo, va llançar aquest missatge en ser preguntat per l'estudi presentat pel Govern respecte a la fugida de seus socials que va viure Catalunya. A falta de poder analitzar l'informe en la seva integritat, Salvador Guillermo va assegurar que no entraria a discutir el percentatge d'empreses sobre el total que se n'ha anat, però va afegir: «No se n'ha anat el senyor de la cantonada», sinó «grans empreses del sector de les assegurances o del sector financer», va dir per esmentar alguns exemples, «i això s'ha de preocupar i ocupar», va concloure.

L'informe de la Generalitat sosté que el 80% de les empreses que han traslladat a altres llocs el seu domicili fiscal «són microempreses o petites empreses». Sobre això, Guillermo va assegurar que el «preocupava» especialment l'altre 20% d'empreses, ja que «totes són importants, però les grans tenen una capacitat de tracció sobre el conjunt de l'economia». «Que moltes de les grans empreses se'n vagin és molt significatiu. Això fa falta veure-ho com un element de preocupació. (...) No pot ser un element positiu», va afegir Guillermo.

En la mateixa línia, el president de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de Foment, Valentí Pich, va recordar que la ubicació de la seu social és «determinant» per a les firmes de serveis professionals que treballen per a les grans empreses.