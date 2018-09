La inversió en innovació turística creix el 13%, segons Esade i EY

n La inversió en innovació a les empreses dedicades al turisme ha augmentat el 13%, malgrat que el nombre d'empreses turístiques innovadores ha caigut entre el 5 i el 6%, segons les dades d'un informe elaborat per ESADE-URL, amb la col·laboració de la consultora EY. L'estudi, titulat «Estat de la innovació turística a Espanya 2018», analitza la innovació en les empreses d'hostaleria, restauració, transport, distribució, culturals i recreatives, amb una mostra de 943 empreses espanyoles.

Les dades destaquen la tecnologia com l'àrea principal d'innovació (17%), sobretot en els sectors de la restauració i el transport, però adverteix que la preocupació en les empreses se centra en la millora dels productes i els serveis actuals, la inversió dels quals se situa en el 12%.

Segons Xavier Trias, d'EY, «el sector turístic ha estat pioner en matèria d'innovació tecnològica i transformació digital», però les empreses «tenen per endavant el repte de seguir innovant» i d'apostar per tecnologies com la intel·ligència artificial, la realitat virtual o l'Internet de les coses ( Internet of Things, IoT). Les dades de l'informe mostren que dos terços de les empreses enquestades (el 68,9%) admeten que el seu model de negoci no experimentarà canvis profunds a llarg termini i el 65,5% afirmen que tenen una idea del negoci i una visió amb vista al futur digital, però no les seves línies estratègiques ni el full de ruta.

El professor Josep-Francesc Valls, autor de l'informe, assenyala que crida l'atenció l'«optimisme» de la meitat d'aquestes empreses, que consideren que, sigui quin sigui el canvi que hauran de realitzar, «ja disposen de l'estructura i dels processos adequats per portar-lo a terme».