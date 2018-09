Gest! promou l'organització de la tercera edició del premi a projectes empresarials del Bages

L'Ajuntament de Manresa, l'associació Gest!, CaixaBank, la FUB, la UPC i la UOC han signat un conveni per convocar la 3a edició del premi a projectes empresarials-Bages. Segons aquest acord, l'Obra Social la Caixa lliurarà 7.000 euros per premiar els millors projectes empresarials, que en aquesta edició s'atorguen en dues línies de dotació de premis: 5.000 euros per al projecte gua-nyador en activitat iniciada i 2.000 euros per a projectes sense activitat iniciada.

A més, hi haurà dos premis complementaris, dotats per la FUB, per a les dues línies i consisteixen en dues beques de 1.500 euros en concepte de postgrau/ màster en l'àmbit d'empresa, del Centre Internacional de Formació Continua del Campus Manresa de la UVIC-UCC.

Es podran presentar a aquest premi tot tipus de projectes empresarials, tant de nova creació com en funcionament, com a establir o establerts a la comarca del Bages. Segons les bases del premi, la titularitat dels participants podran ser tant de persones físiques com qualsevol de persones jurídiques. L'organització del premi correspon a l'Associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori-Gest!, que donarà a conèixer les bases del concurs a partir del 15 d'octubre, i preveu fer públic el guanyador i l'acte de lliurament durant el mes de maig del 2019, en el marc de la setmana de l'emprenedoria.