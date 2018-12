Fauna Gibert inaugura noves instal·lacions a Manresa

Fauna Gibert va inaugurar ahir unes noves instal·lacions a Manresa, al mateix emplaçament de la carretera de Vic on ja fa anys que es va establir la botiga després dels seus orígens al carrer del Carme. Amb aquesta inauguració, Fauna Gibert enceta una nova etapa amb un espai de 1.200 metres quadrats dedicats a tot tipus d'animals de companyia. El nou complex és format per una gran botiga i dos magatzems logístics que abastiran diverses poblacions de la zona.

Gemma Gibert i Carles Buzón, actuals responsables del negoci, són la tercera generació familiar de l'empresa. Enguany, Fauna Gibert ha decidit fer una inversió per augmentar la superfície de venda d'animals i productes, magatzem i oficines.

La botiga ofereix la venda de tot tipus d'animals, a més de serveis de perruqueria canina i felina, assessorament nutricional, veterinaris amb quiròfan i, com a novetat, la primera galeria d'aquaris de Catalunya. «És un moment en què calia fer un pas més. Necessitàvem més espai i estàvem convençuts que podíem oferir més serveis i amb una qualitat excel·lent. Aquest és l'objectiu de la nostra renovació, que els nostres clients trobin allò que necessiten per als seus animals de companyia», explicaven ahir els seus responsables. Gemma Gibert destacava que «volem ser un referent en el món dels aquaris, ja que ara ens convertim en els únics a Catalunya que disposem d'una galeria d'aquaris».

A la inauguració, ahir, de l'establiment hi van assistir la regidora de Cohesió Social de l'Ajuntament de Manresa, Mercè Rosich, a més d'una àmplia representació d'entitats empresarials i veïnals de la capital del Bages. Avui, l'establiment ha preparat diverses activitats per celebrar la inauguració, com un taller de showcooking de galetes per a gossos i espectacles per a nens i nenes.