Manresa és la segona ciutat mitjana on més augmenta el nombre d'assalariats

El nombre de treballadors assalariats a Manresa es va incrementar el 16,7% el 2017 respecte del 2016, fet que situa la capital del Bages com la segona ciutat mitjana de la demarcació de Barcelona on més ha crescut aquest nombre, segons es desprèn del darrer anuari d'El Perfil de la Ciutat, que agrupa dades corresponents al 2017 de fins a 14 ciutats mitjanes de la demarcació. El creixement de Manresa només està per sota del de Mataró (17,4%) i és molt superior a la mitjana del conjunt de ciutats estudiades (5,3%), que, al seu temps, ja està per damunt de la mitjana catalana (4,3%).

Quant a l'atur, les dades que recull l'anuari posen de manifest que Manresa se situa com la població de l'estudi on més es redueix el nombre d'aturats de llarga durada i baixa qualificació, ja que passa del 20,58% del 2016 al 18,52% de l'any passat. La segueixen Viladecans (del 16,94% al 15,44%) i el Prat de Llobregat (del 17,46% al 16,04%). En conjunt de les ciutats, el col·lectiu de més grans de 45 anys a l'atur suposa el 8,3% menys que l'any abans.

La xarxa de ciutats mitjanes –inclou Badalona, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Granollers, Manresa, Mataró, Mollet del Vallès, el Prat de Llobregat, Rubí, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Vic i Viladecans– va presentar ahir el seu informe anual, amb dades esperançadores en l'àmbit laboral. L'anàlisi del mercat de treball i l'activitat econòmica situa aquestes ciutats amb dades més positives que la mitjana de Catalunya. «Hi ha un manteniment en el creixement del mercat laboral», afirmava ahir el director del pla estratègic de Mollet del Vallès, Raúl González, encarregat de presentar l'estudi. González també destacava el creixement del nombre de treballadors per empresa, que ja arriba als deu de mitjana: «Les empreses del territori estan creixent i incorporen gent a ls plantilla».

Pel que fa a l'atur registrat, el descens en aquestes ciutats (8,4%) és també més gran que en el conjunt del país, on queda en el 7,9%. En el col·lectiu de persones més grans de 45 anys, l'atur en aquest grup de ciutats també es redueix més que a Catalunya, el 8,3% pel 7,6%.

L'altra cara de la moneda se situa en el mercat immobi-liari. S'ensuma que hi ha una part del sector que està aprofitant la millora de la conjuntura econòmica», reflexiona González, que destaca l'augment per sobre del 10% en els principals indicadors: preus de compravenda, metre quadrat de la nova edificació i lloguer. Quant al preu mitjà dels contractes de lloguer, aquest creix l'11% en aquesta xarxa de ciutats, un punt per sobre de la mitjana catalana. L'increment ha estat més alt a Badalona, Girona, Granollers, Sabadell i Terrassa.