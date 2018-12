Les subscripcions, cada vegada més important per als mitjans

? La part de negoci va estar representada en la conferència anual de l'AMI, entre d'altres, pel responsable de Desenvolupament Editorial del diari suec Dagens Nyheter. Martin Jönsson va explicar que als països nòrdics el model de subscripcions resulta cada vegada més rendible, un fenomen que no para de créixer. «El 77% dels usuaris digitals a Suècia paguen per alguna cosa. Hem guanyat un 30% de subscriptors digitals. I pensem que al maig el nombre de subscriptors de pagament podria superar el dels nostres lectors gratuïts», va dir. En el cas de Politico Europe, el creixement de les persones disposades a pagar per continguts ha passat d'un 8% a un 45%. El seu responsable de desenvolupament de negoci, Gilhean Slater, va desgranar algunes de les claus perquè aquest mitjà s'hagi convertit en el més influent d'Europa. «Posem el focus en la conversa diària», va assenyalar. Mostra d'això és Brexit Pro, un projecte de notícies, alertes i continguts sobre la sortida del Regne Unit de la UE.