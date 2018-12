Catalunya cau a la darrera posició en el rànquing de competitivitat fiscal entre les comunitats de l'Estat

Catalunya ha caigut al darrer lloc en el rànquing de competitivitat fiscal entre comunitats de l'Estat. País Basc i Madrid segueixen sent les més competitives en tenir una menor fiscalitat en relació amb les altres regions, segons destaca l'Índex de Competitivitat Fiscal 2018 elaborat per la Unió de Contribuents, que classifica totes les comunitats per la seva capacitat de competir fiscalment per retenir i atreure empreses i per generar activitat econòmica i ocupació.

Igual que l'any passat, Biscaia (les províncies basques es mesuren de forma separada en tenir cadascuna una fiscalitat pròpia) encapçala l'índex 2018, amb 7,6 punts sobre 10; seguida d'Àlaba (7,11 punts), la Comunitat de Madrid (6,95 punts) i Guipúscoa (6,90 punts). En cinquè lloc apareix La Rioja (6,65 punts), que desplaça un lloc a Canàries (6,63 punts), que queda ara en sisena posició malgrat les particularitats fiscals de l'arxipèlag.

Les comunitats que baixen més són Astúries i Navarra. El Principat cau quatre llocs i queda antepenúltim, amb un aprovat justet (5,27 punts); mentre que la Comunitat Foral, malgrat disposar de Concert Econòmic, passa del setè lloc al desè, amb 5,83 punts. L'última posició l'ocupa Catalu-nya, que era penúltima l'any 2018, A pesar que Catalunya puja unes dècimes, és l'única comunitat que encara queda per sota de l'aprovat, amb 4,93 punts.