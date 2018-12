El BCE tanca l'aixeta de les compres, tot i les pitjors previsions per a l'eurozona

El Consell de Govern del BCE va confirmar ahir el final de les seves compres d'actius el mes de desembre, i dona així per acabat, malgrat revisar a la baixa les seves projeccions de creixement per a la regió, un programa d'estímul monetari que, segons el president de l'entitat, Mario Draghi, en alguns moments, va arribar a convertir-se en l'únic «motor» de la recuperació de la zona euro.

Sobre el final de les compres netes d'actius per part del BCE, Draghi va subratllar que la institució reinvertirà completament el principal dels venciments de deute acumulat en el seu balanç «durant un període perllongat de temps més enllà del moment en què pugin els tipus d'interès». En aquest sentit, Draghi va defensar el caràcter obert del marc temporal utilitzat pel BCE, va assenyalar que si el Consell de Govern volgués especificar un termini determinat «ho hauria fet», i va afegir que la institució segueix preparada per ajustar tots els seus instruments de la manera apropiada per garantir que la inflació evoluciona cap a l'objectiu d'estabilitat del BCE de forma sostinguda.

«Pensem que disposem de tots els instruments per abordar possibles contingències en l'actual clima de gran incertesa», va indicar Draghi, que va subratllar la sentència recent del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE), que ha avalat la legalitat del seu programa de compra de bons sobirans, la qual cosa converteix el QE en un instrument més de la «caixa d'eines» del BCE, que podria així tornar-hi a recórrer quan ho consideri necessari.