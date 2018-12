Grup Ametller Origen posa «en pausa» el projecte de l'Agroparc al Penedès

Grup Ametller Origen ha posat "en pausa" el projecte per construir un Agroparc de més de 120 hectàrees a la zona nord de l'Alt Penedès, entre Gelida i Sant Llorenç d'Hortons. El director general de la firma, Josep Ametller, ha avançat a l'ACN que la companyia ha obert un període de "reflexió" per valorar si el projecte se sotmet a una revisió a fons o si finalment el donen per descartat. Tot i que a principis d'any Josep Ametller fixava l'estiu com a data límit per decidir si abandonava o no la construcció de l'Agroparc, ara ha assegurat que hi ha hagut diverses reunions que han dut la companyia a prorrogar aquest termini. "Estem 100% oberts a revisar el projecte i no som gens hermètics. Ens agradaria arribar a un consens amb el territori", ha afirmat.

Grup Ametller Origen anunciava ara fa dos anys la seva intenció de construir un gran parc agroalimentari, amb previsió d'invertir més de 50 milions d'euros i crear 700 llocs de treball. Els primers detalls avançaven que l'Agroparc inclouria un hostal rural, projectes d'inclusió social i grans àrees de conreu i ramaderia, amb l'emissió zero de residus com a eix principal.

En el moment de la presentació, la previsió de la companyia era començar les obres la segona meitat del 2018, però la burocràcia urbanística i el rebuig per part de col—lectius ecologistes va dur Josep Ametller a admetre que hi hauria una dilatació en el calendari.

En una entrevista a l'ACN a principis d'aquest 2018, assegurava que el projecte només tiraria endavant si abans de l'estiu aconseguia el vistiplau dels municipis afectats i de les entitats reticents. Ara, però, senyala la impossibilitat de complir aquella data límit i assegura que les converses segueixen obertes, mentre el projecte ha entrat en una fase d''stand by'.

"Estem veient si podem arribar a un consens amb el territori. Ara mateix, ni avancem en nous tràmits ni descartem el projecte", afirma Josep Ametller, que explica que de moment no hi ha cap contraproposta damunt la taula però no descarten presentar-ne una. En aquest sentit, insisteix que la voluntat de la companyia és poder tirar endavant un parc que sigui acceptat pels municipis i els moviments ecologistes.

Amb tot, també afegeix que l'Agroparc no és, ara per ara, el projecte central d'Ametller Origen. "Mentrestant, anem treballant les zones agrícoles que ja té la finca", apunta Josep Ametller, que declina marcar nous terminis sobre l'evolució del parc agroalimentari.

Una oferta "interessant" amb "incògnites", segons el Govern



Des de la Generalitat, el delegat al Penedès, Pere Regull, considera que Grup Ametller Origen ha actuat "amb bon criteri" aturant temporalment el projecte de l'Agroparc davant la manca de consens amb el territori. "Era una idea interessant, però generava algunes incògnites que van provocar que alguns sectors tinguessin dubtes", apunta Regull en una entrevista a l'ACN.

Segons el delegat del Govern, "no només els sectors ultra ecologistes" son reticents a la construcció del parc, i assegura que hi havia la "por" que el projecte "acabés donant peu a activitats que no eren del mateix àmbit, en una zona especialment protegida".