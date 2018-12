El Pla de Consum de Fruita i Llet a les escoles organitza visites i tallers

El director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya, Carmel Mòdol, juntament amb el director general de l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya –Afru- cat–, Manel Simon, van presentar dijous passat a l'escola Camps Elisis de Lleida les dades i la valoració de les mesures d'acompanyament executades aquest primer trimestre de curs dins del Pla de Consum de Fruita i Llet a les Escoles, que se centren en tallers als centres escolars i visites a explotacions agrícoles i ramaderes. En aquest sentit, els infants han visitat granges lleteres a Figueres, Mataró i Vallfogona de Balaguer, així com explotacions fruiteres a Tor-roella de Montgrí, Corbins i Benifallet/Benissanet.

En la trobada, Mòdol va remarcar que el Programa de consum de fruita i hortalisses als centres educatius de Catalunya té aquest curs la participació de 262.175 escolars de 3 a 12 anys, corresponents a 1.103 centres, i es preveu la distribució de 1.005 tones de producte, i un import total previst, incloses les mesures d'acompa-nyament, de més de 3 milions d'euros. Paral·lelament, també existeix un Programa de consum de llet als centres educatius, en el qual aquest curs participen 61.520 escolars entre 1 i 12 anys de 402 centres d'arreu de Catalunya, amb la previsió de distribuir 839,74 tones de producte amb un import previst que supera 1,5 milions d'euros. Mòdol també va anunciar que aquesta setmana es publicaria la convocatòria de les mesures d'acompanyament del Pla per a la resta del curs escolar. Amb la voluntat de donar efectivitat a la distribució de fruites i de llet als centres educatius dins dels Programes Escolars, la Unió Europea considera que la distribució ha d'anar acompanyada de mesures educatives dirigides principalment a l'alumnat de primària. En aquest sentit, per al curs d'enguany s'ha previst fer tres actuacions, dues de les quals s'han dirigit als nens a càrrec d'Afrucat, i una tercera, per a pares i professors.



Tallers i visites per als infants

En aquest primer trimestre, han participat en les visites uns 1.350 nens de 32 centres educatius de tot el territori. La mecànica de la visita consisteix a fer un recorregut per les instal·lacions i escoltar l'explicació del pagès propietari o d'un monitor. Després es projecta un vídeo i s'acaba la visita amb un taller de tast. En aquest cas, els alumnes es divideixen en grups i cuinen receptes que després entre tots les tastaran.

També es vol contribuir a educar els nens en temes com ara els hàbits alimentaris saludables o la lluita contra el malbaratament d'aliments, a través de tallers realitzats en les mateixes escoles, una actuació que en aquest trimestre s'ha realitzat en 71 centres educatius i hi han participat uns 4.000 nens d'arreu del país.

En el cas dels tallers als centres, els nens han jugat a L'Efecte Poma, un joc en equip inventat per Afrucat, a l'estil d'un trivial, on s'han de respondre una sèrie de preguntes relacionades amb la salut, la història i les tradicions vinculades amb la fruita i la llet, entre altres. La peculiaritat, segons el departament d'Agricultura, és que per sumar punts cal que tot l'equip mengi la fruita que triï.