Sense acord entre Ryanair i sindicats per als serveis mínims de la vaga

La reunió d'ahir a Madrid entre els sindicats USO i SITCPLA i representants de l'aerolínia Ryanair per establir els serveis mínims per a la vaga dels tripulants de cabina dels pròxims 8, 10 i 13 de gener va acabar sense acord. Ara haurà de ser Foment qui decreti els serveis mínims. Els sindicats han demanat «seny» al govern i que «actuï en conseqüència» després de denunciar que en la vaga de setembre la companyia va subministrar «informació falsa» al ministeri i els serveis mínims fossin excessius. «Ara ja saben com opera Ryanair, si ens imposen els mateixos serveis mínims, haurem de pensar que qui obra de mala fe és el ministeri», avisa USO-Sector Aeri. Els tripulants de cabina reclamen treballar sota la legislació laboral espanyola. La proposta dels sindicats preveia operar el 100% dels vols interinsulars, el 50% de les connexions entre la Península i les Illes Balears i Canàries i el 25% dels vols peninsulars de més de 500 quilòmetres de distància.